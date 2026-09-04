Uno de los últimos territorios indómitos del planeta: hielo azul, glaciares, ballenas y paisajes del fin del mundo

La Patagonia argentina no es un destino que se pueda entender de un vistazo. Viajar a Patagonia Argentina puede significar caminar frente al glaciar Perito Moreno, navegar entre bloques de hielo en El Calafate, llegar al fin del mundo en Ushuaia, buscar ballenas y pingüinos en Península Valdés o mirar las montañas de El Chaltén antes de asumir que el sur no cabe entero en una sola ruta.

El faro Les Eclaireurs, en el Canal Beagle, es una de las imágenes más reconocibles del fin del mundo / Marco_Piunti

Patagonia argentina: qué viaje quieres hacer

La primera decisión importante es entender que la Patagonia es enorme. Las distancias son largas, los vuelos internos condicionan el recorrido y cada zona responde a un tipo de viaje distinto. No es lo mismo soñar con glaciares que querer ver fauna marina, caminar por senderos de montaña, recorrer lagos en coche o llegar hasta Tierra del Fuego.

Una buena forma de empezar el viaje es hacerlo por Buenos Aires. Muchas rutas internacionales llegan primero a la capital argentina, y aprovechar esa escala permite descansar del vuelo, caminar por barrios como Recoleta, San Telmo o Palermo y sentarse en una parrilla para entender por qué la carne argentina forma parte esencial del viaje. Después, el sur espera con otra luz, otro clima y otra escala.

Caminito, en el barrio de La Boca, muestra la cara más colorida de Buenos Aires antes de poner rumbo a la Patagonia argentina. / Jeremy Poland

En un viaje a medida, la clave no es verlo todo, sino escoger bien. En mi caso, por ejemplo, pude conocer Buenos Aires, volar a El Calafate, recorrer el entorno del Perito Moreno, navegar entre glaciares y vivir la Patagonia austral en diciembre. No entraron en la ruta El Chaltén ni Península Valdés, y precisamente por eso conviene explicarlo: en la Patagonia, elegir bien suele ser mejor que acumular destinos.

¿Quieres viajar a Patagonia Argentina? Diseña tu ruta a medida por el sur de Argentina / Club VIAJAR by PANGEA

Qué ver en Patagonia: Perito Moreno, Ushuaia y El Chaltén

El Calafate es una de las grandes puertas de entrada a la Patagonia de los glaciares. Desde allí se visita el Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno, una pared inmensa de hielo azul que se contempla desde pasarelas, miradores y navegaciones por el Lago Argentino. Es una de esas imágenes que explican por sí solas por qué este viaje sigue estando entre los grandes sueños de naturaleza.

El Chaltén representa otra forma de vivir el sur: la Patagonia de las caminatas, los miradores y las montañas míticas. Allí el protagonista es el paisaje que rodea al Fitz Roy y al cerro Torre, con senderos que pueden adaptarse a distintos niveles. No hace falta plantearlo como una expedición, pero sí darle tiempo: esta zona merece espacio dentro de la ruta si el viajero quiere caminar y no solo mirar.

El Fitz Roy y la Laguna de los Tres, en El Chaltén, representan la Patagonia de las grandes caminatas. / Sophie Dover

Ushuaia tiene una carga simbólica muy poderosa. Llegar a la capital de Tierra del Fuego es llegar al fin del mundo, navegar por el Canal Beagle, ver montañas que caen hacia el mar y descubrir una Patagonia más austral, húmeda y salvaje. Aquí el paisaje mezcla puerto, viento, bosques, islas, aves marinas y esa sensación de estar en el último borde del mapa.

Glaciares y excursiones en El Calafate

La visita a las pasarelas del Perito Moreno es imprescindible. Permite contemplar el glaciar desde distintas alturas, esperar sus crujidos y asistir, si el hielo lo permite, a uno de esos desprendimientos que caen al agua con un estruendo difícil de olvidar. En diciembre, durante el verano austral, hay más horas de luz y el glaciar se vive con especial intensidad.

Caminar sobre el glaciar Perito Moreno, con guías y crampones, es una de las grandes experiencias de El Calafate. / R.M. Nunes

La navegación entre glaciares es otra de las excursiones que más cambia la percepción del paisaje. Ver el hielo desde el agua permite entender la escala real de la Patagonia: témpanos flotando, paredes azuladas, montañas al fondo y una sensación de inmensidad que desde tierra no siempre se percibe igual. Para muchos viajeros, es uno de los momentos más emocionantes de la ruta.

Quienes buscan una experiencia más activa pueden plantearse caminar sobre el glaciar. No se trata exactamente de escalar el Perito Moreno, sino de hacer un trekking sobre hielo con crampones, guías especializados y una logística muy controlada. Es una actividad que conviene elegir según la edad, la forma física y el tipo de viaje, pero puede convertirse en uno de los recuerdos más potentes de la Patagonia.

Ballenas, pingüinos y fauna marina

Península Valdés es la Patagonia atlántica y uno de los grandes escenarios de fauna marina de Argentina. Aquí el viaje cambia por completo de registro: el hielo deja paso a los acantilados, las playas, los miradores y la posibilidad de ver ballenas, pingüinos de Magallanes, lobos y elefantes marinos según la temporada.

Lobos marinos en el Canal Beagle, una de las excursiones imprescindibles desde Ushuaia. / Grafissimo

La clave en Península Valdés es el calendario. No todas las especies se observan en el mismo momento del año, así que conviene organizar la ruta según lo que se quiera ver. Si el sueño son las ballenas, hay que mirar unos meses; si lo que interesa son los pingüinos o las orcas, el viaje puede pedir otros tiempos. Aquí, más que nunca, la planificación marca la diferencia.

Bariloche aporta otra cara de la Patagonia: lagos, bosques, montañas y carreteras panorámicas. Es una zona más amable para quienes quieren combinar naturaleza, miradores, gastronomía y recorridos en coche sin entrar necesariamente en la Patagonia más extrema. El Nahuel Huapi, los bosques andino-patagónicos y la cultura del chocolate forman parte de ese paisaje más lacustre del sur argentino.

El entorno de Bariloche y el Nahuel Huapi muestra la Patagonia de lagos, bosques andino-patagónicos y montañas. / Gustavo Arce

Qué comer en Patagonia y Buenos Aires

La gastronomía argentina también forma parte del viaje. En Buenos Aires, una buena parrilla puede ser la mejor bienvenida antes de volar hacia el sur: carne de gran calidad, cortes clásicos, chimichurri, vino argentino y ese ritual de sobremesa que convierte la comida en una experiencia cultural.

En la Patagonia, el paisaje también se sienta a la mesa. Aparecen el cordero patagónico, las truchas, los chocolates de Bariloche, los vinos del sur y una cocina muy marcada por el frío, las distancias y el producto local. Comer en Patagonia es otra forma de entender dónde se está.

Centolla fueguina, uno de los grandes sabores de Ushuaia y de la gastronomía del fin del mundo. / LarisaBlinova

En Ushuaia, el plato que hay que buscar es la centolla. Este cangrejo enorme de aguas frías es uno de los grandes sabores de Tierra del Fuego y una de las experiencias gastronómicas más recordadas del viaje. Después de navegar por el Canal Beagle o recorrer los bosques fueguinos, sentarse a comer centolla resume muy bien esa mezcla de mar, frío y fin del mundo.

Cuándo viajar a Patagonia Argentina

La mejor época para viajar a Patagonia Argentina depende mucho del objetivo del viaje. Para El Calafate, el Perito Moreno, El Chaltén, Ushuaia y las excursiones al aire libre, la primavera y el verano austral suelen ser los meses más buscados, con más horas de luz y mejores condiciones para caminar, navegar y disfrutar de los paisajes.

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Diciembre es un mes especialmente atractivo para vivir el Perito Moreno. Coincide con el verano austral, los días son largos y el glaciar se muestra muy activo, con crujidos, grietas y desprendimientos que forman parte de la experiencia. Aun así, la Patagonia siempre exige margen: el viento, el clima y las condiciones del día pueden cambiar cualquier plan.

Si el objetivo es ver fauna marina, hay que mirar el calendario de Península Valdés. Ballenas, pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos y orcas no se ven todos igual durante todo el año. Por eso, la ruta ideal cambia según la especie que más ilusión haga ver.

La ballena franca austral convierte Península Valdés en uno de los mejores lugares de Argentina para observar fauna marina. / Alexis Fioramonti

Cómo organizar un viaje a Patagonia

Organizar Patagonia Argentina parece sencillo sobre el mapa, pero no lo es cuando empiezan los vuelos internos, las distancias, las excursiones y las temporadas. Un viaje a medida permite ordenar todas esas decisiones desde el principio: qué zonas incluir, cuáles dejar para otra ocasión, cuánto tiempo dedicar a cada una y cómo evitar que la ruta se convierta en una carrera.

Club VIAJAR y PANGEA pueden diseñar una ruta según el perfil del viajero: más glaciares, más trekking, más fauna marina, más gastronomía, más Buenos Aires, más Ushuaia o una combinación equilibrada entre varias zonas del sur argentino. La diferencia está en que el viaje no sea genérico, sino pensado para lo que cada persona quiere vivir.

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La Patagonia argentina es un paraíso / Unsplash / Samuel Chenard

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