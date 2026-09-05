Es uno de los destinos de moda de Europa en septiembre y es "barato a ojos del turista": alojamiento por 10 euros y menú del día por 8

Una cama por menos de 10 euros, un plato caliente por unos 8 y una capital donde los restos de una ciudad romana aparecen bajo los edificios actuales. Bulgaria presume de una combinación poco habitual en Europa: cada vez atrae a más viajeros en la temporada media y, al mismo tiempo, todavía te permite organizar un viaje que no haga sufrir a tu bolsillo si eliges alojamientos sencillos y restaurantes locales. Este año, además, hay una novedad muy práctica: desde enero, el país utiliza el euro.

Sofía, capital de Bulgaria / Istock / Media Trading Ltd

Los precios más bajos los encontrarás sobre todo si eliges alojamientos sencillos, comes en establecimientos locales y te alejas de los lugares más turísticos, como es lógico, pero eso ya parece difícil de encontrar en muchos otros destinos europeos. Como decíamos, es posible encontrar una comida principal en torno a los 8 euros, mientras que una cama en dormitorio puede salirte por menos de 10 euros en determinados hostales y fechas.

Adriana Fernández

Y se nota que (tal vez por esto) el país se está poniendo de moda. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria (NSI) también muestran que septiembre no es un mes cualquiera para el país. Bulgaria recibió 1,3 millones de visitas de no residentes en septiembre de 2025, un 3,5% más que en el mismo mes del año anterior. De ellas, casi la mitad tuvieron como finalidad las vacaciones y el ocio.

Una capital para recorrer a pie

Lo mejor es que empieces el viaje en Sofía, una de las capitales europeas donde más fácilmente se mezclan épocas y estilos. En el centro encontrarás la catedral de Alexander Nevsky, la iglesia de Santa Sofía y la pequeña iglesia de San Jorge, una construcción romana escondida en un patio junto al complejo del Largo. A pocos pasos aparecen también los restos arqueológicos de Serdika, correspondientes a la antigua ciudad romana.

Panorámica de las calles de Sofía (Bulgaria) / Istock / Media Trading Ltd

Sofía es una de esas capitales que tiene planes para todos los gustos, tanto para los amantes de los museos y el patrimonio como los que no pueden alejarse de la naturaleza. El monte Vitosha se encuentra junto a la ciudad y tiene senderos, bosques y miradores, mientras que el calendario cultural de septiembre está de lo más animado durante todo el mes. Entre las citas de este año destaca LUNAR: The Lights of Sofia, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre. Durante cuatro noches, las fachadas de edificios del complejo del Largo se convertirán en superficies para proyecciones (¡y es gratis!).

Sofía es también un buen punto de partida para ampliar el viaje. Puedes dedicar un día al monasterio de Rila, uno de los grandes monumentos del patrimonio cultural búlgaro y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Está en un entorno montañoso y tiene una iglesia, edificios monásticos y una importante colección de arte religioso. Bulgaria cuenta con siete bienes dentro de la lista de Patrimonio Mundial, entre ellos el monasterio y el casco antiguo de Nessebar.

Plovdiv es una parada imprescindible

Otra parada que tienes que incluir en tu ruta por Bulgaria es Plovdiv, una de las ciudades históricas más importantes del país. Su casco antiguo conserva casas del periodo del Renacimiento Nacional búlgaro y entre sus monumentos destaca el teatro romano, construido en época del emperador Trajano que todavía se utiliza para espectáculos.

Teatro romano de Plovdiv, Bulgaria / Istock

Puedes continuar hacia Kapana, el antiguo barrio de artesanos convertido en una de las zonas más animadas de la ciudad, con restaurantes, cafeterías, galerías y pequeños comercios. El centro histórico también conserva el estadio romano y otros restos arqueológicos, pues no olvidemos que la ciudad actual se levanta sobre asentamientos de distintas épocas.

El coqueto casco antiguo de Plovdiv / Istock / Kisa_Markiza

Del interior a las playas del mar Negro

Si prefieres terminar el viaje junto al agua ahora que aún se mantiene el buen tiempo, Bulgaria también tiene una costa de más de 300 kilómetros en el mar Negro. Varna y Burgas son las dos grandes ciudades costeras, mientras que localidades como Nessebar, Sozopol, Pomorie o Albena te dan playa, pero también patrimonio.

Las playas turquesas de Sozopol suelen ser una sorpresa para los visitantes / Istock / David lonut

Nessebar es especialmente interesante si es la primera vez que visitas el país. Su casco antiguo ocupa una península y conserva iglesias medievales, restos arqueológicos y arquitectura tradicional. La ciudad forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es uno de los lugares que mejor permiten combinar una jornada de playa con una visita cultural.

Como en pleno verano el calor hace que uno no quiera separarse del agua, Septiembre cuadra especialmente bien con Bulgaria porque te permite prolongar el viaje de verano sin limitarlo a los lugares de playa. Puedes comenzar en Sofía, continuar hacia Plovdiv, acercarte al monasterio de Rila y terminar en la costa del mar Negro. Se podría decir que Bulgaria te hace un favor porque no te obliga a elegir entre ciudad, montaña y mar: lo tiene todo.