El país más infravalorado de Europa es "barato a ojos del turista": lagos de ensueño, castillos medievales y Patrimonios de la Humanidad

Eslovaquia, ubicado en Europa Central, se ha ganado a pulso el título del país más infravalorado de Europa al quedar totalmente eclipsado por la sombra de sus vecinos: Praga, Viena y Budapest. Muchos de los viajeros pasan de largo o realizan una visita fugaz por Bratislava, sin ser conscientes de toda la riqueza patrimonial que el país tiene. Aunque no tenga el impacto mediático de otros destinos, el país tiene una gran cantidad de fortalezas con más de un centenar de castillos medievales y ruinas entre las que destacan el imponente Castillo de Spis o el de Bojnice.

Redacción Viajar

Este país europeo es extremadamente asequible para todos los visitantes que deciden conocerlo, ya que los precios de la vida cotidiana se ajustan al poder adquisitivo local, lo que te permitirá disfrutar de una buena gastronomía en las tabernas tradicionales a muy buen precio. Aparte de su ventaja en la gastronomía no puede pasar desapercibido el fácil acceso a su patrimonio Cultural y natural, donde las entradas a los castillos medievales, parques nacionales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como el Parque Nacional de los Altos Tatras o la Cuevana Hielo de Dobšiná, están a un precio muy reducido y asequible para todos los públicos.

Bratislava Slovakia / Istock / benede

Paradas imprescindibles en las aguas eslovacas

Otra cosa no, pero en Eslovaquia lo que más destaca es su riqueza en las aguas termales, minerales y subterráneas, famosas por sus propiedades curativas y recreativas, una de las primeras paradas obligatorias es Zelené Pleso, conocido más comúnmente como el “Lago Verde” por su llamativo color esmeralda, que se encuentra en un circo glaciar custodiado por impresionantes paredes verticales.

Krivánske Zelené pleso / wikimedia Commons/Paweł Kuźniar

Integrados perfectamente por el paisaje boscoso y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, están Los Tajchy de Banská Štiavnica, que se encuentran en las colinas del centro del País y están formadas por más de sesenta embalses artificiales diseñados en el siglo XVII para la minería.

Eslovaquia en Otoño / Istock / rusm

Eslovaquia: castillos medievales y Patrimonios de la Humanidad

Aunque parezca un paisaje sacado directamente de una película de Disney, su paisaje no es ficción, sino de un impresionante legado de la Edad Media. Aquí encontrarás auténticas joyas arquitectónicas sobre acantilados que te dejarán con la boca abierta, como una de las fortalezas de piedra más grandes y que si habéis tenido la oportunidad de ir, estaréis de acuerdo, es el Castillo de Spis, cuyas imponentes murallas del siglo XI están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ruinas del Castillo de Spis / Istock / Stephan Aue

Considerado el castillo más bonito y de aspecto más de cuento de hadas de Eslovaquia, el Castillo de Bojnice, clasificado como Monumento Cultural Nacional es conocido por sus agujas icónicas, tejados azules y un foso sacado de un cuento de hadas, un ejemplo de la belleza palaciega europea.

Castillo medieval de estilo cuento de hadas, con torres redondas y agujas verdes / Istock / Stanislav Cema

Dejando de lado los castillos y los cuentos de hada, si miramos más allá encontraremos una Reserva de la Biosfera por la Unesco, conocido popularmente como la “microalpes”, hablamos del Parque Nacional de los Altos Tatras, ente el horizonte de la frontera entre Eslovaquia y Polonia, este rincón es el parque nacional más antiguo del país creado en 1949 o uno de los fenómenos naturales más insólitos de Europa declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Cueva de Hielo de Dobšiná, que destaca por ser una de las cavidades heladas de menor altitud del mundo, manteniendo capas de hielo que alcanzan más de 25 metros de altura.

El Dato El parque Nacional de los Altos Tatras cuenta con un ecosistema único donde el rebeco de los Tatras y el oso pardo conviven entre senderos, cascadas y glaciares de aguas cristalinas.

Bocados con auténtico sabor eslovaco

La gastronomía eslovaca es una de las más viejas de Europa, tiene profundas raíces históricas y se basa principalmente en carne de cerdo, harina, patata, col y productos lácteos. Bryndzové halušky, es el plato tradicional, que si alguna vez vas, debes de probar si o sí consiste en pequeños ñoquis de patata mezclados con un queso cremoso de oveja y trozos crujientes de beicon o tocino.

Cuando llega el frío, la Kapustnica, es un clásico, se trata de una sopa tradicional muy popular que lleva col fermentada, salchicha ahumada, setas y a veces puedes añadir carne de cerdo. Los quesos son otro de los productos clásicos y más conocidos de allí, el Bryndza, es un queso de leche de oveja con un sabor muy peculiar e intenso que tiene un toque ligero de picante y cuenta con protección origen en la Unión Europea.