Uno de los safaris más fascinantes de África: leones en la sabana, elefantes frente al Kilimanjaro y la gran migración

Kenia es uno de esos destinos que explican por qué la palabra safari sigue teniendo tanta fuerza en el imaginario viajero. Viajar a Kenia puede significar ver leones en la sabana de Masai Mara, detenerse en el lago Nakuru para buscar rinocerontes, aves y flamencos cuando las condiciones lo permiten, descubrir las especies del norte en Samburu, dormir en lodges rodeados de naturaleza, volar en globo al amanecer o acercarse hasta Amboseli para contemplar elefantes con el Kilimanjaro al fondo.

La silueta del Kilimanjaro acompaña algunos de los safaris más fotogénicos de Kenia, especialmente en la zona de Amboseli. / Stephan Bechert / Unsplash

Viajar a Kenia: el safari más impresionante del mundo

La primera decisión importante al preparar un safari en Kenia es entender que no todos los parques ofrecen lo mismo. Hay zonas más famosas por los grandes felinos, otras por los elefantes, otras por especies que solo se ven en el norte y otras por escenas concretas, como el cruce de los ñus por el río Mara durante la gran migración.

En mi caso, Kenia fue uno de esos grandes viajes que se recuerdan siempre. Llegué a Nairobi, recorrí el país en 4x4, dormí en lodges, visité Samburu, el lago Nakuru y Masai Mara, volé en globo al amanecer y añadí una extensión hacia la zona del Kilimanjaro para buscar una de las imágenes más poderosas de África: los elefantes caminando bajo la silueta de la montaña.

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También es un viaje que puede completarse muy bien con playa. Después del safari, yo seguí hacia Seychelles, una combinación perfecta para quien quiere cerrar el viaje con mar, descanso y playas de postal después de varios días de madrugones, pistas de tierra, prismáticos y emoción constante.

Qué ver en Kenia: Nairobi, Lago Nakuru, Samburu y Masai Mara

Nairobi suele ser la puerta de entrada al país, pero no tiene por qué ser solo una escala. Muy cerca de la ciudad se encuentra Nairobi National Park, el primer parque nacional de Kenia, con rinocerontes, leones, jirafas, cebras, búfalos y antílopes junto al perfil urbano de la capital. Es una forma muy especial de empezar a entender el contraste del país.

El lago Nakuru puede ser una parada muy interesante antes de adentrarse en la sabana más conocida. Situado en el Gran Valle del Rift, este lago alcalino es famoso por sus aves, sus flamencos cuando las condiciones del agua lo permiten, y por ser uno de los lugares donde es posible ver rinocerontes blancos y negros, además de jirafas, búfalos, cebras, babuinos y, con suerte, algún león descansando entre las acacias. Es una etapa que añade otro paisaje al viaje: menos llanura abierta y más lago, bosque, miradores y vida salvaje concentrada alrededor del agua.

El norte de Kenia permite acercarse a la cultura samburu, en una región marcada por paisajes áridos y fauna muy especial. / Polina Koroleva / Unsplash

Samburu introduce una Kenia más árida, más rojiza y menos evidente que la postal clásica de la sabana. Aquí conviene mirar más allá de los animales más famosos, porque el norte es territorio de especies muy especiales como la cebra de Grevy, la jirafa reticulada, el órice beisa, el gerenuk y el avestruz somalí, conocidas como las Samburu Special Five.

Masai Mara es la Kenia de los grandes documentales. Sus llanuras abiertas concentran una vida salvaje extraordinaria: leones, guepardos, hienas, elefantes, búfalos, jirafas, cebras, hipopótamos, cocodrilos y, con suerte, leopardos o rinocerontes. Pero también conviene ser honesta: en safari nunca se puede prometer una escena concreta, porque los animales se mueven en libertad y cada salida es distinta.

Cachorros de león en Masai Mara, una de las escenas más emocionantes que pueden aparecer durante un safari en 4x4. / Gurth Bramall / Unsplash

¿Cuándo ver la gran migración en Masai Mara?

La gran migración es uno de los grandes motivos para viajar a Kenia, pero hay que explicarla bien para no crear falsas expectativas. Los grandes rebaños de ñus y cebras suelen llegar a la zona de Masai Mara entre julio y octubre, aunque el momento exacto depende de las lluvias, los pastos y el agua, no de un calendario cerrado.

El cruce del río Mara es la escena más buscada, pero no ocurre a una hora fija ni en un día garantizado. Puede haber esperas largas, movimientos inesperados y días en los que los animales se acercan al río y finalmente no cruzan. Por eso, si este es el gran sueño del viaje, conviene diseñar la ruta con tiempo suficiente en la zona y asumir que la naturaleza manda.

El cruce de los ñus por el río Mara es uno de los momentos más buscados de la gran migración, aunque nunca puede garantizarse. / Jorge Tung / Unsplash

Fuera de la gran migración, Masai Mara sigue siendo uno de los mejores lugares de África para ver fauna. Los depredadores residentes, las manadas de leones, los guepardos en las llanuras y la enorme densidad de animales hacen que el destino merezca la pena incluso cuando no hay cruce de ñus. De enero a marzo, por ejemplo, también puede ser una época excelente para vida salvaje y menos presión de viajeros.

Ver elefantes frente al Kilimanjaro

Amboseli es el lugar que muchos viajeros tienen en la cabeza cuando imaginan elefantes avanzando por la sabana con el Kilimanjaro al fondo. Aunque la montaña está en Tanzania, su silueta domina el paisaje desde esta zona del sur de Kenia y convierte el safari en una imagen casi cinematográfica.

Las manadas de elefantes son protagonistas en Amboseli, uno de los mejores lugares para verlos en libertad. / Andrew Linscott

Aquí los elefantes son los grandes protagonistas. Amboseli es uno de los mejores parques para encuentros cercanos con grandes manadas, pero también pueden verse leones, guepardos, jirafas, aves y otros animales de sabana. La foto perfecta con el Kilimanjaro depende de la visibilidad, así que los amaneceres y atardeceres suelen ser los momentos más agradecidos.

Llegar hasta esta zona, cerca de la frontera con Tanzania, permite añadir otro paisaje al safari. Después de Samburu y Masai Mara, el sur aporta horizontes abiertos, humedales, polvo blanco, elefantes y la presencia constante de una montaña que parece flotar sobre la llanura.

Dormir en un lodge en plena naturaleza permite vivir el safari también fuera del 4x4, entre amaneceres, sonidos de la sabana y paisajes abiertos. / WLDavies

Dormir en lodges y volar en globo al amanecer

Dormir en lodges cambia la forma de vivir Kenia. No es solo una cuestión de alojamiento, sino de estar dentro del paisaje: escuchar sonidos por la noche, salir antes del amanecer, volver cubierto de polvo después de un safari y sentir que el viaje ocurre también entre una salida y otra.

El globo sobre Masai Mara es una de las experiencias más especiales de un safari. Se sale muy temprano, cuando la sabana empieza a iluminarse, y desde el aire se entienden de otra manera las llanuras, los ríos, los animales y las dimensiones del territorio. No sustituye al 4x4, pero añade una perspectiva difícil de olvidar.

Volar en globo al amanecer sobre Masai Mara permite contemplar la sabana desde una perspectiva inolvidable. / WLDavies

El 4x4 sigue siendo el corazón del viaje. Permite recorrer pistas, acercarse a ríos, detenerse ante huellas recientes, seguir el movimiento de una manada o cambiar de rumbo si los guías reciben noticias de un avistamiento. En Kenia, el safari se vive con paciencia, buenos guías y muchas horas de observación.

Cuándo viajar a Kenia

Kenia se puede visitar en distintos momentos del año, pero la experiencia cambia según la temporada. Para safaris de fauna en general, los meses de julio a octubre suelen ser muy buscados por la migración en Masai Mara, mientras que otros periodos pueden ofrecer menos viajeros, paisajes más verdes o mejores condiciones para determinados parques. El Kenya Wildlife Service señala como periodos de temporada alta para parques y reservas los meses de julio a diciembre y de diciembre a marzo.

La cultura maasái forma parte inseparable del imaginario viajero de Kenia, especialmente en el entorno de Masai Mara. / Henrik Hansen / Unsplash

Si el objetivo principal es ver el cruce de los ñus por el río Mara, hay que pensar en julio, agosto, septiembre u octubre, pero siempre con margen. La migración es un fenómeno natural, condicionado por lluvia, pasto y agua, así que ningún viaje puede garantizar un cruce concreto. Lo que sí se puede hacer es diseñar la ruta para aumentar posibilidades.

Si el sueño es ver elefantes con el Kilimanjaro, Amboseli merece un lugar propio en la ruta. La visibilidad de la montaña puede variar, pero el parque es especialmente conocido por sus grandes manadas de elefantes y por esa combinación de sabana, humedales y horizonte africano que tanta fuerza visual tiene.

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Cómo organizar un safari a medida por Kenia

Un safari por Kenia mejora mucho cuando se diseña a medida. No todos los viajeros quieren lo mismo: algunos sueñan con depredadores en Masai Mara, otros con elefantes en Amboseli, otros con las especies de Samburu, otros con el globo al amanecer y otros con cerrar el viaje en una isla del Índico como Seychelles.

Club VIAJAR y PANGEA se han unido para que puedas diseñar tu ruta según el tipo de safari que busques: más fauna, más lodges especiales, más fotografía, más naturaleza, más descanso o una combinación de sabana y playa. La diferencia está en no plantearlo como un circuito cerrado, sino como un viaje pensado para el momento, los gustos y el ritmo de cada viajero.

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Los leones son uno de los grandes reclamos de Masai Mara, aunque cada safari depende siempre del movimiento de los animales. / Zed Cee / Unsplash

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