Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joya de 'La Vuelta a España'Raíces Javier ReyCastillo medievalÉlite Castilla y LeónVía Verde EuropaLugar enamoró BecquerSuiza catalanaRaíces Paula Echevarría y Miguel TorresPueblo valle Cantabria
instagram

Se busca dueño para una espectacular isla privada de Venecia: con un paisaje de la laguna y una fortaleza de época napoleónica convertida en vivienda

Una antigua construcción militar reconvertida en vivienda, dos amarres y 5.700 metros cuadrados de terreno forman esta propiedad privada rodeada por las aguas de la laguna veneciana.

Se busca dueño para una espectacular isla privada de Venecia

Se busca dueño para una espectacular isla privada de Venecia / Wikimedia Commons / Chris 73

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Gómez Bobillo

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Comprar una casa en Venecia ya es algo al alcance de unos pocos (muy, muy pocos) bolsillos. Comprar una isla entera, con una antigua fortificación convertida en casa...ya es otra historia, pero hay una que busca dueño. Se trata de una antigua construcción militar, una vivienda de 215 metros cuadrados, jardines y dos amarres propios para embarcaciones. Todo ello ocupa una isla de 5.700 metros cuadrados en la laguna veneciana, donde el agua sustituye a las carreteras y hay espectaculares vistas a algunas de las islas más conocidas de la zona.

Ha salido de nuevo al mercado por 5,5 millones de euros

Ha salido de nuevo al mercado por 5,5 millones de euros / Lionard Luxury Real Estate

Se llama Crevan y ha salido de nuevo al mercado con un precio de 5,5 millones de euros, según la ficha actual de Lionard Luxury Real Estate, especializada en propiedades de lujo y encargada de la venta. A unos 7,5 kilómetros de Venecia, la isla conserva un antiguo reducto militar cuyo origen se sitúa en el periodo napoleónico y que posteriormente quedó integrado en las defensas austríacas de la laguna.

Se buscan cuidadores de isla privada: así puedes conseguir el mejor trabajo del mundo

Se buscan cuidadores de isla privada: así puedes conseguir el mejor trabajo del mundo

Redacción Viajar

Un antiguo reducto militar en mitad de la laguna

La historia de Crevan está ligada a la transformación militar de la laguna veneciana durante el siglo XIX. Lionard sitúa sus orígenes en 1806, durante la dominación francesa, cuando se planteó reforzar las defensas de la zona norte de la laguna. La propia inmobiliaria señala que entre 1832 y 1842 se levantó allí un reducto defensivo.

El fuerte fue posteriormente ampliado por los austriacos con la construcción de un fortín y en 1866 la isla quedó bajo el control del Reino Real de Italia. Según explican, tras un periodo de abandono, el edificio militar y sus dependencias fueron reconvertidos para uso residencial a mediados del siglo XX y los nuevos propietarios transformaron el fuerte en una villa con huertas y jardines. Así, lo que había sido una instalación defensiva pasó a convertirse en una propiedad privada rodeada de vegetación, mientras el antiguo edificio militar era adaptado como vivienda. Pero el el carácter de antigua fortificación no se ha perdido en absoluto, aunque su uso sea completamente distinto. La vivienda dispone de cuatro dormitorios y tres baños y está orientada hacia el agua. La ficha de Lionard menciona también jardines, acceso directo al mar, una dársena y chimenea.

Murano y Burano con sus coloridas casas

Murano y Burano con sus coloridas casas / Istock / StevanZZ | Istock

Pero lo importante de esta propiedad es el entorno. Crevan se encuentra en el extremo sudoriental de la zona de marismas de Burano. Desde allí, se pueden ver otras islas de la laguna, entre ellas Burano (con sus fachadas de colores que se distinguen en la distancia), Murano y Torcello. La propia inmobiliaria destaca además la presencia de zonas de barena alrededor del canal, el paisaje característico de estos terrenos emergidos de la laguna, por lo que el acceso a la propiedad se realiza por agua o mediante helicóptero.

Noticias relacionadas y más

Descubriendo Torcello, la isla más encantadora de Venecia

Torcello, la isla más encantadora de Venecia / Istock / Mark Zhu

En definitiva, la isla está lo suficientemente apartada para sentirse privada (sin tráfico ni vecinos, todo un lujo), pero integrada en un paisaje formado por algunas de las islas más conocidas de toda Italia. ¿Quién no querría desembolsar 5,5 millones de euros?

TEMAS

  1. Lo siento Italia, el mejor destino de Europa para mayores de 65 está en Portugal: temperaturas suaves, valles vitivinícolas y monumentos históricos Patrimonio de la Humanidad
  2. Poca gente la visita, pero es la mejor isla para descubrir en septiembre: clima cálido, playas tranquilas y un patrimonio extraordinario que conecta con la civilización que sentó las bases de la antigua Grecia
  3. Estos 8 rincones del planeta están entre los mejores para ver auroras boreales: iglús de cristal, fiordos, glaciares y lagos helados
  4. El mejor país para jubilarse es un paraíso en medio del Mediterráneo con miles de kilómetros de costa y 250 días de sol al año: barato y con 20 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad
  5. La ciudad europea perfecta para hacer una escapada en septiembre: Patrimonio de la Humanidad, coronada por un castillo y con el sobrenombre de “la Atenas del norte”
  6. El país más barato de Europa también es el destino ideal para mayores de 65: sitios arqueológicos, ciudades históricas y playas de agua turquesa
  7. La ciudad perfecta para una escapada en septiembre está a tres horas de España: una universidad Patrimonio de la Humanidad, dos catedrales emblemáticas y jardines de película
  8. Ana y Máximo compraron una aldea abandonada en Asturias y la rehabilitaron: 'Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente

Se busca dueño para una espectacular isla privada de Venecia

Se busca dueño para una espectacular isla privada de Venecia

Patagonia, el gran viaje al fin del mundo que nos muestra uno de los últimos territorios indómitos del planeta

Patagonia, el gran viaje al fin del mundo que nos muestra uno de los últimos territorios indómitos del planeta

La ciudad europea declarada Patrimonio de la Humanidad y conocida como "la Atenas del norte" que es perfecta para una escapada

La ciudad europea declarada Patrimonio de la Humanidad y conocida como "la Atenas del norte" que es perfecta para una escapada

La pintura más famosa del mundo está en una iglesia gótico-renacentista y se puede visitar

La pintura más famosa del mundo está en una iglesia gótico-renacentista y se puede visitar

El país donde un río atraviesa templos colosales, tumbas faraónicas y pirámides milenarias

El país donde un río atraviesa templos colosales, tumbas faraónicas y pirámides milenarias

Qué islas griegas escoger si quieres un viaje a tu medida: Paros, Naxos, Santorini y Mykonos sin crucero

Qué islas griegas escoger si quieres un viaje a tu medida: Paros, Naxos, Santorini y Mykonos sin crucero

Qué ver en Jordania en 10 días: Petra, Wadi Rum, Mar Muerto y las mejores paradas de la ruta

Qué ver en Jordania en 10 días: Petra, Wadi Rum, Mar Muerto y las mejores paradas de la ruta

El destino que lo tiene todo para una escapada de septiembre: naturaleza, pueblos con encanto y buena mesa

El destino que lo tiene todo para una escapada de septiembre: naturaleza, pueblos con encanto y buena mesa