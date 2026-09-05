Se busca dueño para una espectacular isla privada de Venecia: con un paisaje de la laguna y una fortaleza de época napoleónica convertida en vivienda

Comprar una casa en Venecia ya es algo al alcance de unos pocos (muy, muy pocos) bolsillos. Comprar una isla entera, con una antigua fortificación convertida en casa...ya es otra historia, pero hay una que busca dueño. Se trata de una antigua construcción militar, una vivienda de 215 metros cuadrados, jardines y dos amarres propios para embarcaciones. Todo ello ocupa una isla de 5.700 metros cuadrados en la laguna veneciana, donde el agua sustituye a las carreteras y hay espectaculares vistas a algunas de las islas más conocidas de la zona.

Ha salido de nuevo al mercado por 5,5 millones de euros / Lionard Luxury Real Estate

Se llama Crevan y ha salido de nuevo al mercado con un precio de 5,5 millones de euros, según la ficha actual de Lionard Luxury Real Estate, especializada en propiedades de lujo y encargada de la venta. A unos 7,5 kilómetros de Venecia, la isla conserva un antiguo reducto militar cuyo origen se sitúa en el periodo napoleónico y que posteriormente quedó integrado en las defensas austríacas de la laguna.

Redacción Viajar

Un antiguo reducto militar en mitad de la laguna

La historia de Crevan está ligada a la transformación militar de la laguna veneciana durante el siglo XIX. Lionard sitúa sus orígenes en 1806, durante la dominación francesa, cuando se planteó reforzar las defensas de la zona norte de la laguna. La propia inmobiliaria señala que entre 1832 y 1842 se levantó allí un reducto defensivo.

El fuerte fue posteriormente ampliado por los austriacos con la construcción de un fortín y en 1866 la isla quedó bajo el control del Reino Real de Italia. Según explican, tras un periodo de abandono, el edificio militar y sus dependencias fueron reconvertidos para uso residencial a mediados del siglo XX y los nuevos propietarios transformaron el fuerte en una villa con huertas y jardines. Así, lo que había sido una instalación defensiva pasó a convertirse en una propiedad privada rodeada de vegetación, mientras el antiguo edificio militar era adaptado como vivienda. Pero el el carácter de antigua fortificación no se ha perdido en absoluto, aunque su uso sea completamente distinto. La vivienda dispone de cuatro dormitorios y tres baños y está orientada hacia el agua. La ficha de Lionard menciona también jardines, acceso directo al mar, una dársena y chimenea.

Murano y Burano con sus coloridas casas / Istock / StevanZZ | Istock

Pero lo importante de esta propiedad es el entorno. Crevan se encuentra en el extremo sudoriental de la zona de marismas de Burano. Desde allí, se pueden ver otras islas de la laguna, entre ellas Burano (con sus fachadas de colores que se distinguen en la distancia), Murano y Torcello. La propia inmobiliaria destaca además la presencia de zonas de barena alrededor del canal, el paisaje característico de estos terrenos emergidos de la laguna, por lo que el acceso a la propiedad se realiza por agua o mediante helicóptero.

Torcello, la isla más encantadora de Venecia / Istock / Mark Zhu

En definitiva, la isla está lo suficientemente apartada para sentirse privada (sin tráfico ni vecinos, todo un lujo), pero integrada en un paisaje formado por algunas de las islas más conocidas de toda Italia. ¿Quién no querría desembolsar 5,5 millones de euros?