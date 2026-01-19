Hokkaido: el paraíso natural en el que la belleza de Japón renace con cada estación

Dejando atrás los grandes iconos de la isla de Honshu que suelen protagonizar un primer viaje, este destino esconde territorios que invitan a ir más allá, a viajar más despacio y a profundizar en su diversidad natural y cultural. Para quienes ya han tenido la suerte de vivir esa experiencia iniciática o para aquellos que quieran planear una primera vez en Japón alejándose de las rutas turísticas clásicas, hay un lugar que ofrece experiencias increíbles y rincones sorprendentes llenos de historia y cultura: es la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago nipón, que late con un ritmo más pausado y profundamente conectado con la naturaleza y las estaciones.