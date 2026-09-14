Hoteles irrepetibles, una habitación singular

En un momento en el que viajar también significa buscar lugares con identidad propia, algunos hoteles han dejado de entenderse como un simple lugar donde pasar la noche para convertirse en parte esencial del viaje. Ya no se trata únicamente del confort o del servicio, sino de la capacidad de un alojamiento para dialogar con el entorno que lo rodea y ofrecer una experiencia imposible de vivir en otro lugar. En estos cinco destinos, repartidos por algunos de los paisajes más sorprendentes del planeta, la singularidad nace de la relación entre arquitectura y naturaleza.

Vistas de la piscina y el exuberante entorno del Rayavadee Resort. / Rayavadee Resort.

En la isla canadiense de Fogo, frente al Atlántico Norte, Fogo Island Inn demuestra que incluso uno de los lugares más remotos puede convertirse en un referente del diseño contemporáneo. Suspendido sobre pilotes de acero que parecen prolongar los antiguos embarcaderos de los pescadores locales, el edificio se asoma a un litoral donde el océano marca el ritmo de la vida cotidiana. Sus líneas minimalistas contrastan con un paisaje de roca, niebla e icebergs estacionales, mientras el interior recupera el trabajo artesanal de la comunidad mediante mobiliario, textiles y objetos elaborados en la propia isla. El resultado es un hotel que invita a contemplar el horizonte desde sus ventanales tanto como a comprender la cultura de Terranova.

Fogo Island Inn Obra de arquitectura contemporánea sobre el Atlántico que reivindica la cultura de una remota comunidad pesquera. Diseño, artesanía local y naturaleza salvaje convierten cada estancia en una experiencia pausada. 210 Main Road, Joe Batt’s Arm, Terranova y Labrador A0G 2X0, Canadá fogoislandinn.ca

Iceberg frente al Fogo Island Inn. / Isla Fogo

Del Atlántico salvaje nos vamos hasta el mar de Andamán, donde la naturaleza adopta una expresión completamente distinta. Rayavadee, en la península de Railay, ocupa un enclave al que solo se llega por mar, protegido por imponentes paredes de piedra caliza que aíslan tres playas de arena blanca del resto de la costa tailandesa. Lejos de imponerse sobre el paisaje, el complejo se esconde entre la vegetación tropical mediante pabellones de cubierta cónica que evocan la arquitectura tradicional del país. El sonido constante del mar, la selva que rodea los senderos y la posibilidad de acceder caminando a playas como Phra Nang o Railay convierten la estancia en una inmersión muy privada en uno de los escenarios naturales más espectaculares del sudeste asiático.

Mihir Garh Construido con la arena del desierto, este pequeño hotel-fortaleza combina sostenibilidad, tradición rajastaní y exclusividad. Cuenta con amplias suites, patios privados y vistas sobre las dunas. Khandi, Saji, Rajastán 306421, India houseofrohet.com/mihir-garh.html

Lago Bin El Ouidane ante el Widiane Resort & Spa. / Resort Widiane Resort & Spa

Ese diálogo con el entorno continúa en otro paisaje radicalmente diferente: el desierto del Rajastán. Allí, Mihir Garh emerge como si hubiera nacido de la propia arena. Construido con materiales extraídos de las dunas cercanas de Jaisalmer, este pequeño hotel ecológico adopta la apariencia de una fortaleza tradicional reinterpretada con sensibilidad contemporánea.

Jardín trasero del Mihir Garh. / Mihir Garh

Sus torres, arcos y gruesos muros parecen formar parte del horizonte desértico, mientras las nueve amplias suites incorporan patios privados, piscinas y terrazas desde las que contemplar la inmensidad que lo rodea. La decoración reúne antigüedades, bordados y tallas artesanales de la región, reforzando el vínculo con la cultura local. Más que recrear el lujo de los antiguos maharajás, Mihir Garh propone una estancia donde el silencio del desierto adquiere un protagonismo absoluto.

Vista desde una de las habitaciones de Fogo Island Inn. / Fogo Island Inn

Rayavadee Solo accesible en lancha, este exclusivo refugio se integra entre selva tropical, playas de arena blanca y espectaculares acantilados de piedra caliza. 214 Moo 2, Ao Nang, Muang, Krabi 81000, Tailandia rayavadee.com

Desde las arenas de la India, el recorrido encuentra un nuevo contraste en el corazón de Marruecos. Muy lejos de las rutas más transitadas, el Widiane Resort & Spa domina el lago Bin El Ouidane desde las laderas del Atlas Medio. El intenso color azul del embalse rompe inesperadamente la sucesión de olivares, cactus y colinas, creando un paisaje poco conocido incluso entre viajeros habituales del país. Lo que comenzó siendo una residencia familiar se ha transformado en un refugio de montaña donde las terrazas, las piscinas panorámicas y el spa aprovechan cada perspectiva sobre el lago, además de ofrecer la tranquilidad de un entorno que invita a descubrir un Marruecos distinto, alejado de las medinas y de las dunas más famosas.

Widiane Resort & Spa Frente a uno de los lagos más sorprendentes del Atlas Medio, este tranquilo refugio ofrece panorámicas excepcionales, spa y terrazas abiertas al paisaje para descubrir el Marruecos menos conocido. Chemin du Lac, Bin El Ouidane, provincia de Azilal, Marruecos widiane.net

The Grotto, uno de los restaurantes del Rayavadee en un acantilado de piedra caliza. / MANOO MANOOKULKIT / The Grotto

Este itinerario concluye en el suroeste de Estados Unidos, donde el concepto de alojamiento en plena naturaleza adopta una interpretación contemporánea. Open Sky Zion, próximo al Parque Nacional Zion, sustituye la habitación convencional por elegantes tiendas inspiradas en los safaris africanos, equipadas con todas las comodidades de un hotel de alta gama. Grandes ventanales, terrazas privadas y bañeras de cobre permiten contemplar las formaciones de roca roja y el cielo estrellado sin renunciar al confort.

Open Sky Zion Tiendas de inspiración safari con todas las comodidades imaginables para dormir frente a los paisajes rojizos de Zion. Ventanales, bañeras de cobre y cielos estrellados redefinen el glamping de lujo. 3405 Dalton Wash Rd., Virgin, Utah 84779 stayopensky.com

Widiane Resort & Spa, frente al lago Bin El Ouidane. / Elhamlili-Mostapham / Widiane Resort & Spa

La experiencia combina la sensación de aislamiento con un diseño cuidadosamente pensado para que el paisaje entre literalmente en la estancia. Es una forma diferente de entender el lujo: menos basada en la ostentación y más en la posibilidad de dormir rodeado de algunos de los escenarios más sobrecogedores del oeste americano.