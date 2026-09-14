Una de las ciudades más futuristas del mundo: rascacielos imposibles, jardines de la dinastía Ming y 37 decibelios de silencio

En Shanghái se puede pasar de 1559 al siglo XXI en apenas unos minutos. Basta con abandonar los pabellones, estanques y puentes del Jardín Yuyuan para comprobar cómo los rascacielos de Pudong han convertido la orilla opuesta del río Huangpu en uno de los paisajes urbanos más futuristas del planeta. En medio queda una ciudad que cambia constantemente de época y hasta de velocidad.

La próxima Expedición VIAJAR China Private Collection reservará sus últimos días precisamente para explorar estas contradicciones. Del 20 de octubre al 4 de noviembre de 2026, un grupo limitado a ocho viajeros recorrerá China antes de llegar a Shanghái, donde le esperan El Bund, la Shanghai Tower y una experiencia difícil de repetir: hasta ocho horas a bordo de un Rolls-Royce Phantom con chófer privado.

Los rascacielos de Shanghai revelan lo futurista que es la ciudad / Unsplash / Siyuan Hu

¿Qué ver en Shanghái entre El Bund y Pudong?

El primer encuentro con Shanghái tendrá lugar en El Bund, el paseo que se extiende durante dos kilómetros junto al río Huangpu. Sus edificios neoclásicos y art déco conservan el aspecto de la ciudad comercial que prosperó durante la primera mitad del siglo XX. Al otro lado del agua, sin embargo, las agujas y fachadas acristaladas de Pudong parecen competir por demostrar hasta dónde puede llegar la arquitectura contemporánea.

Entre ellas destaca la Shanghai Tower, un rascacielos de 632 metros cuya silueta gira ligeramente a medida que asciende. La visita permitirá subir hasta el mirador de la planta 118, desde donde el trazado de calles, puentes y torres ayuda a comprender las verdaderas dimensiones de una de las mayores ciudades de China.

El contraste continúa en el Jardín Yuyuan, creado en 1559 durante la dinastía Ming. Sus estanques, pabellones y formaciones de piedra componen un pequeño paisaje diseñado para ser recorrido con calma, casi escondido dentro de una metrópoli donde viven millones de personas. Probablemente no exista mejor prólogo para lo que sucederá después.

Las ajetreadas calles de Shanghai / Unsplash / Hanny Naibaho

¿Cómo es recorrer Shanghái en un Rolls-Royce Phantom?

El 2 de noviembre, los expedicionarios cambiarán el ritmo de las visitas convencionales por un Rolls-Royce Phantom reservado para grupos de dos o tres pasajeros. Cada vehículo contará con un chófer de librea y estará disponible durante un máximo de ocho horas, de modo que el recorrido pueda adaptarse a los intereses de sus ocupantes.

Las posibles paradas dibujan varias versiones de Shanghái: las calles arboladas del antiguo distrito francés, las casas rehabilitadas y tiendas de Xintiandi, los establecimientos de Dongtai Road o los rooftops de Pudong. Nanjing Road y Xintiandi permitirán incorporar también una jornada de compras premium, haciendo que la experiencia vaya más allá de una simple sucesión de escaparates.

Buena parte del atractivo está, inevitablemente, dentro del coche. El habitáculo combina cuero y maderas nobles con el característico techo estrellado de Rolls-Royce. La marca cifra el silencio interior en apenas 37 decibelios, una rareza en una ciudad definida por el tráfico, las multitudes y una actividad que parece no detenerse nunca. Shanghái continúa moviéndose al otro lado de la ventanilla, pero dentro del Phantom apenas se escucha.

Futuro y pasado se turnan en Shanghai / Unsplash / Ming Han Low

Shanghái, el final de la Expedición VIAJAR China Exclusiva

Tras la jornada en Rolls-Royce, el último día ofrecerá una mañana libre y un almuerzo de despedida en Shanghái. Desde allí, un traslado llevará al grupo al aeropuerto de Pudong, con acceso Fast Track VIP, para tomar un vuelo de Air China en clase Business hasta Pekín y enlazar con el regreso a España.

Será el cierre de un viaje de 16 días creado para únicamente ocho viajeros. Y también una despedida muy propia de Shanghái: una ciudad capaz de conservar un jardín de la dinastía Ming a la sombra de un rascacielos de 632 metros.