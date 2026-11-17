En Cabanas de Tavira, al este del Algarve portugués, los canales y marismas de la Ría Formosa acompañan los días de vacaciones. El paisaje invita a pasear, descubrir la costa y disfrutar del aire libre sin prisas. Aquí se encuentra Golden Club Cabanas, un resort familiar de tres estrellas donde los baños en la piscina y las escapadas a la playa se combinan con actividades infantiles, animación y espacios de bienestar. Hay planes para compartir y ocasiones para que los niños se diviertan mientras los padres también encuentran un momento para descansar.

Las dos piscinas exteriores son uno de los puntos de encuentro del resort. La más grande, de 50 metros, tiene vistas a la ría; la otra ofrece un ambiente más tranquilo para alternar los baños con un rato de lectura o descanso. Para quienes quieran dedicarse un tiempo de bienestar, el Health Club cuenta con piscina cubierta —climatizada de octubre a mayo—, jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio.

Golden Club Cabanas combina piscinas y espacios al aire libre junto a la Ría Formosa. / Golden Club Cabanas

La playa de Cabanas espera al otro lado de la ría, y llegar hasta ella ya es parte de la experiencia. El resort dispone de un servicio de barco para cruzarla y, tras desembarcar, un paseo a pie conduce hasta el Atlántico y un arenal de unos siete kilómetros. Allí hay espacio para caminar junto al agua, jugar con los niños o pasar unas horas entre baños y castillos de arena. El barco funciona según los horarios de cada temporada y las condiciones meteorológicas, y ofrece otra perspectiva del paisaje de la Ría Formosa.

Pequeñas aventuras y planes para todos

Entre juegos, talleres creativos y propuestas al aire libre, el Kids Club ofrece a los más pequeños su propio espacio para disfrutar de las vacaciones. Dirigido a niños de 3 a 12 años, cuenta con actividades de animación en grupo supervisadas y adaptadas al calendario del resort, que se desarrollan en portugués, español e inglés según la programación semanal. Para participar, los niños de 3 años deben ser autónomos para ir al baño y haber dejado el pañal. El servicio, que no incluye atención individual ni 'babysitting', permanece cerrado durante el mes de noviembre. Entre diciembre y marzo, el programa Toddlers permite que padres o responsables acompañen a los más pequeños durante las actividades.

Al caer la noche, los espectáculos, la música en directo y las veladas temáticas ofrecen una ocasión para reunirse y terminar el día en familia. / Golden Club Cabanas

Los adultos también pueden sumarse a las actividades deportivas, las clases de baile, los torneos y los juegos que animan las jornadas. Y si apetece salir a explorar por cuenta propia, los senderos y la pasarela marítima de Cabanas permiten pasear o correr junto a la ría. Al caer la noche, los espectáculos, la música en directo y las veladas temáticas ofrecen una ocasión para reunirse y terminar el día en familia. Las propuestas varían según la temporada, con una programación para todas las edades a lo largo del año.

Los estudios y apartamentos de Golden Club Cabanas combinan esa comodidad con servicios hoteleros. / Golden Club Cabanas

Sentirse como en casa

Después de un día de playa, juegos y actividades, tener una cocina a mano facilita las cosas cuando se viaja con niños. Los estudios y apartamentos de Golden Club Cabanas combinan esa comodidad con servicios hoteleros, para organizar la estancia con más flexibilidad. Además, los niños de hasta 12 años inclusive pueden alojarse gratis, dentro de la capacidad del apartamento elegido y según las condiciones de la reserva.

El hotel cuenta con varias opciones gastronómicas, con un 'buffet' saludable, snacks, aperitivos y bebidas para todos los gusto. / Golden Club Cabanas

Para quienes prefieran dejar las comidas resueltas, el complejo ofrece distintos regímenes de estancia, desde solo alojamiento, hasta Todo Incluido. El restaurante Amarelo sirve cocina casera y saludable tipo ‘buffet’, mientras que el Restaurante Ria propone una carta de platos para degustar en su terraza con vistas a la marisma. Este último funciona de manera independiente, por lo que sus comidas y bebidas tienen un coste adicional y no están incluidas en los regímenes de media pensión, pensión completa o Todo Incluido. Junto a las piscinas exteriores, el bar A Vela abre principalmente en verano y ofrece vistas a la Ría Formosa. Por la noche, permite alargar la jornada tomando algo mientras se disfruta de los espectáculos o la música en directo del resort.

No hace falta llenar cada jornada de actividades para que unas vacaciones familiares funcionen. A veces basta con tener opciones a mano, poder cambiar de ritmo y encontrar momentos para compartir —y otros para descansar— en un entorno que invita a disfrutar y descubrir el Algarve con calma.

Black Friday: una oportunidad para planear la próxima escapada

Hasta el 30 de noviembre de 2026, Golden Club Cabanas celebra el Black Friday con descuentos especiales de hasta el 15 % para disfrutar de unas vacaciones en el Algarve. La promoción ofrece un 8 % de descuento para miembros StayGolden, un 10 % para Plus y un 15 % para Prime, en estancias comprendidas entre el 1 de diciembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Para beneficiarse, basta con reservar a través de la web oficial con la sesión StayGolden iniciada. El registro es gratuito y los nuevos miembros también pueden acceder a la oferta. Además, los niños de hasta 12 años inclusive disfrutarán de estancia y comidas gratuitas, siempre dentro de la capacidad del apartamento elegido.

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La promoción se aplica a todas las fechas y tipologías disponibles en la web y puede combinarse con otros descuentos compatibles, hasta alcanzar un máximo acumulado del 30 %. La oferta no es aplicable a reservas ya confirmadas y está sujeta a posibles cambios sin previo aviso. Consulta aquí la oferta Black Friday.