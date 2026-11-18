Piedras que siguen hablando, mercados que huelen igual que hace siglos, templos centenarios donde todavía se reza o museos con la última tecnología recién abiertos. Ocho destinos donde el viajero acaba aprendiendo algo sobre sí mismo y la propia humanidad.

París, la ciudad que sigue dictando el gusto. / Istock

París, Francia

La ciudad que sigue dictando el gusto

Ningún destino concentra tanta densidad museística por metro cuadrado. El Louvre cerró 2025 con nueve millones de visitantes y revalidó su condición de museo más visitado del planeta. El de Orsay guarda uno de los mayores conjuntos impresionistas del mundo dentro de una estación de tren inaugurada en 1900 y reconvertida en museo en 1986. Y Notre-Dame, reabierta en diciembre de 2024 tras el incendio, ha devuelto a la Île de la Cité una piedra sorprendentemente clara. Hay hallazgos menos evidentes que los grandes nombres. A cien metros de Notre-Dame, la Sainte-Chapelle encierra más de mil escenas bíblicas en 15 vidrieras del s. XIII. Y el museo Rodin, instalado en el hôtel Biron con jardín propio, ofrece la visita más civilizada de la ciudad. Toma nota, eso sí, de que el Centro Pompidou está cerrado por rehabilitación y no reabrirá hasta 2030. En una mesa de París conviven sin problema el bistró de siempre —con confit de pato, huevos mimosa— y el laboratorio de la bistronomía en el distrito XI. Para una gran noche, Épicure, el restaurante del hotel Le Bristol.

El Cairo, la cuarta pirámide ya tiene puertas. / Istock

El Cairo, Egipto

La cuarta pirámide ya tiene puertas

El Cairo acaba de reescribir su oferta cultural. El 1 de noviembre de 2025 se inauguró oficialmente el Gran Museo Egipcio, a un paso de la meseta de Guiza, un coloso con unas cien mil piezas y, por primera vez en la historia, el ajuar completo de Tutankamón reunido bajo un mismo techo. El reparto de tesoros por la ciudad ha cambiado. Las momias reales ya no están en el viejo museo de la plaza Tahrir: desde 2021 se exhiben en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en Fustat, adonde fueron trasladadas en un desfile televisado que paralizó El Cairo. Y a media hora de Guiza, la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara, sigue siendo considerada el primer gran edificio de piedra de la humanidad. Más allá del faraonismo, la ciudad islámica es un tesoro paralelo: la mezquita de Ibn Tulun, del siglo IX, ofrece desde su minarete helicoidal la mejor panorámica de los tejados. Se come koshari en la calle, molokheya y kofta en el bazar de Jan el-Jalili y se toma té en el café El Fishawy. Para dormir, el Marriott Mena House, nacido como pabellón de caza jedivial y hotel desde 1886, mira de frente a la Gran Pirámide.

Atenas, la que inventó las preguntas. / Istock

Atenas, Grecia

La que inventó las preguntas

Ninguna capital europea convive con su pasado de manera tan descarada y, al mismo tiempo, tan armónica. El Partenón, erigido entre el 447 y el 432 a. C., preside la ciudad desde la Acrópolis como un metrónomo de mármol y, a sus pies, el Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009 con proyecto de Bernard Tschumi, se sostiene sobre pilares que dejan a la vista, bajo suelos de cristal, un barrio antiguo excavado en el propio solar. El Estadio Panatenaico, reconstruido en mármol pentélico para los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896, es el único estadio del mundo levantado íntegramente en ese material. Y en Anafiótika, un puñado de casas encaladas trepando bajo la Acrópolis, delata a los albañiles llegados de las Cícladas en el siglo XIX, que construyeron su isla natal en plena capital. Se come de mercado: mezze y embutidos en Ta Karamanlidiká tou Fáni, junto al Varvákios, y alta cocina griega contemporánea en Hytra. Para el lujo clásico, el Grande Bretagne, hotel desde 1874, mantiene su terraza mítica frente al Parlamento.

Angkor, el imperio que la selva no logró borrar. / Istock

Angkor, Camboya

El imperio que la selva no logró borrar

Pocos lugares provocan un silencio tan unánime. El parque arqueológico de Angkor, Patrimonio Mundial desde 1992, extiende sobre unos 400 km2 la capital del imperio jemer, y en su centro, Angkor Wat —mandado construir en el siglo XII por Suryavarman II— está considerado el monumento religioso más grande del planeta. Lo diferencial, sin embargo, no es solo la escala: es la convivencia entre piedra y selva. Ta Prohm, levantado en 1186 por Jayavarman VII en honor a su madre, funcionó como monasterio y centro de estudio; los arqueólogos franceses decidieron no rescatarlo de la vegetación, y hoy los spung y los ficus estranguladores derraman sobre los muros unas raíces que parecen cera fundida. La cocina jemer merece capítulo aparte: amok de pescado al vapor en hoja de plátano, fideos num banh chok al desayuno y cocina de autor en Malis. Para dormir, Amansara ocupa la antigua Villa Princière.

Kioto, el arte de mirar despacio. / Istock

Kioto, Japón

El arte de mirar despacio

Capital imperial entre el 794 y 1868, Kioto se libró de los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y conserva un patrimonio que en el resto del país se perdió: 17 lugares —templos, santuarios, jardines y un castillo, algunos en las vecinas Uji y Otsu— integran un único conjunto declarado Patrimonio Mundial. Su rasgo distintivo no es la acumulación, sino la contención. En el musgo de Saihō-ji, en la arena rastrillada de Ryōan-ji o en los miles de torii bermellones de Fushimi Inari, la ciudad enseña que la belleza japonesa se construye por sustracción. El jardín seco de Ryōan-ji lleva esa idea al extremo: 15 piedras dispuestas sobre grava de manera que, desde cualquier punto del corredor, siempre hay una que queda oculta. En la cocina, el kaiseki convierte la temporada en un guion de 11 actos, y templos como los de Nanzen-ji sirven yudōfu, tofu hervido de una sencillez desarmante. Para dormir, Hoshinoya Kyoto ocupa una antigua residencia en Arashiyama a la que solo se llega en barca.

Roma, veintiocho siglos, uno encima de otro. / Istock

Roma, Italia

Veintiocho siglos, uno encima de otro

Roma, en realidad, se explica en superposiciones: una iglesia barroca sobre un templo pagano, un palacio renacentista sobre un mercado imperial. El Coliseo, inaugurado en el año 80, sigue midiendo el pulso del centro; el Panteón conserva la mayor cúpula de hormigón sin armar jamás construida, casi dos milenios después, y los Museos Vaticanos custodian, en la Capilla Sixtina, el techo que cambió la historia de la pintura gracias a Miguel Ángel. Si hay un edificio que resume la ciudad entera, es San Clemente. Bajo su basílica del siglo XII se conserva otra del siglo IV, y bajo esta, un templo dedicado a Mitra junto a una casa romana por cuyos cimientos todavía corre agua: tres niveles y mil años de distancia en una sola escalera. Algo parecido ocurre bajo el Coliseo, cuyos subterráneos —los pasillos donde esperaban fieras y gladiadores— pueden visitarse, o en la Domus Aurea de Nerón, recuperada con visitas guiadas y gafas de realidad virtual. En la mesa, la ortodoxia manda: carbonara, cacio e pepe y alcachofas a la judía en Armando al Pantheon o en Roscioli. Para dormir con estilo, el Hotel de Russie.

Estambul, dos continentes a la vez. / Istock / Manjik

Estambul, Turquía

Dos continentes a la vez

Fue Bizancio, después Constantinopla y hoy es la única metrópoli en la que se puede desayunar en Europa y cenar en Asia. Santa Sofía, consagrada en el 537, resume ese vértigo de identidades: basílica bizantina, mezquita otomana desde 1453, museo desde los años 30 del siglo XX hasta 2020 y de nuevo mezquita en la actualidad. A pocos pasos, el Gran Bazar, abierto por Mehmed II tras la conquista, mantiene el trazado gremial de los mercados cubiertos otomanos. El subsuelo guarda el capítulo más inesperado. La Cisterna Basílica, excavada en tiempos de Justiniano para abastecer el palacio, es un bosque sumergido de columnas reaprovechadas de templos anteriores, con dos cabezas de Medusa colocadas boca abajo y de lado cuya razón nadie ha logrado explicar del todo. La gastronomía funciona igual de estratificada: mezze en los meyhane de Beyoğlu, pescado del Bósforo a la brasa y cocina anatolia contemporánea en Neolokal. Para alojarse, el Four Seasons Sultanahmet.

Cusco, el ombligo del mundo. / Istock

Cusco, Perú

El ombligo del mundo

A unos 3.400 metros de altitud, la capital del Tahuantinsuyo no fue arrasada, sino reutilizada, y esa decisión produjo la arquitectura más elocuente de América: sobre los muros incas de Qoricancha se alzó el convento de Santo Domingo y en la calle Hatun Rumiyoc, la célebre piedra de 12 ángulos sostiene todavía un palacio colonial. Cada solsticio de invierno austral, el Inti Raymi devuelve el 24 de junio la liturgia solar a la explanada de Sacsayhuamán, en una recreación que se representa desde 1944 a partir de las crónicas de Inca Garcilaso. Ese mestizaje también se pintó. La escuela cusqueña llenó iglesias y conventos de vírgenes con faldas triangulares y ángeles arcabuceros, y en la catedral cuelga una Última Cena en la que Cristo y los apóstoles se disponen a compartir un cuy servido en bandeja. La cocina andina vive un momento espléndido: cuy, alpaca y más de tres mil variedades de patata sostienen desde la chicha de picantería hasta el proyecto MIL, en las terrazas de Moray, donde se cocina con producto cultivado por encima de los 3.500 metros. Para dormir, Belmond Palacio Nazarenas ocupa un convento del siglo XVI y fue pionero en oxigenar sus habitaciones.