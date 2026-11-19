Vilna es la capital de Lituania, uno de los países bálticos del norte de Europa. Está en el sureste del país, en el interior y a unos 300 kilómetros del mar Báltico. La ciudad se extiende junto a la confluencia de los ríos Neris y Vilnia, entre colinas boscosas.

Vista panorámica del casco histórico de Vilna, con los tejados rojizos de la ciudad y el Palacio de los Grandes Duques de Lituania en primer término. / María José Cayuela

Durante décadas, la ocupación soviética y el aislamiento tras el Telón de Acero hicieron que Vilna quedara lejos de las rutas habituales de muchos viajeros occidentales. Lituania restableció su independencia en 1990, pero la ciudad todavía resulta una gran desconocida para quienes buscan destinos europeos. Yo misma apenas sabía situarla en el mapa antes de viajar.

Al llegar, descubrí una capital que invita a pasear. Su casco histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne calles medievales, iglesias góticas y fachadas barrocas que aparecen casi a cada paso. La armonía de sus plazas y tejados puede recordar a Praga, aunque Vilna conserva una atmósfera más tranquila y una identidad marcada por el encuentro de culturas y por su historia.

El Portal de Vilna, en la plaza del Ayuntamiento, conecta en directo con otras ciudades del mundo como Dublin, Filadelfia o Manila.. / María José Cayuela

Durante cuatro días, el casco histórico, el Portal de la Aurora, Užupis y el Museo de las Ocupaciones y las Luchas por la Libertad fueron mostrándome distintas caras de la ciudad: su pasado medieval, una escena artística poco convencional y una historia reciente marcada por la ocupación soviética. Vilna también es una buena puerta para descubrir otros rincones de los países bálticos.

Vilna, una capital para recorrer a pie

El centro histórico concentra buena parte de los lugares que explican la identidad de Vilna. Sus calles reúnen iglesias, plazas, fachadas barrocas y rincones donde la historia aparece sin necesidad de buscarla demasiado. Recorrerlo a pie permite fijarse en los detalles y cambiar de época en apenas unas manzanas.

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En una escapada corta, el casco histórico también ayuda a orientarse: desde sus calles se llega al Portal de la Aurora y, cruzando el río, al barrio de Užupis.

El Portal de la Aurora y las iglesias del centro histórico

El Portal de la Aurora, que formaba parte de las antiguas defensas de Vilna, es uno de los lugares más reconocibles de la ciudad. En su interior conserva una capilla con una imagen de la Virgen María muy venerada por los fieles. Hoy, el arco sigue integrado en la vida cotidiana del centro: unos se detienen a visitar la capilla y otros cruzan bajo él como parte de su recorrido.

La iglesia de Santa Ana, de ladrillo rojo, junto a la iglesia de los Bernardinos. / María José Cayuela

Pasear por el casco histórico de Vilna permite descubrir templos de épocas y estilos muy distintos. La iglesia de Santa Ana llama la atención por su fachada gótica de ladrillo rojo, que se ha conservado casi intacta durante siglos. Muy cerca, la iglesia de San Casimiro ofrece otro aspecto de la ciudad: está considerada el primer templo barroco de Vilna. Durante la época soviética fue cerrada y, entre 1961 y 1988, albergó un museo del ateísmo; en 1989 volvió a manos de la Iglesia católica.

También merece una parada la plaza de la Catedral, uno de los espacios más animados del centro. La catedral, de fachada neoclásica, se alza junto a una torre campanario separada del edificio principal. Desde la plaza arranca la avenida Gediminas, una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

La fachada barroca de la iglesia de Santa Teresa, una de las paradas del casco histórico de Vilna. / María José Cayuela

Užupis, el barrio de Vilna que se declaró república

Al otro lado del río Vilnia se encuentra Užupis, un barrio de artistas con una personalidad propia. Sus calles reúnen galerías, talleres, cafés y obras de arte urbano. La zona se presenta como una república independiente, con constitución y símbolos propios, una declaración lúdica que forma parte de su identidad cultural.

La visita invita a caminar sin una ruta demasiado rígida: aparecen esculturas, placas y detalles artísticos en fachadas y patios. Užupis ofrece una cara más contemporánea de la ciudad y conecta con otras experiencias creativas de la región.

Una fachada de Užupis, el barrio más artístico de Vilna, decorada con esculturas metálicas y arte urbano. / María José Cayuela

El Museo de las Ocupaciones y las Luchas por la Libertad, la visita más dura

El edificio permite seguir las distintas ocupaciones que marcaron Vilna en el siglo XX. Durante la ocupación nazi, entre 1941 y 1944, fue sede de la Gestapo y del servicio de seguridad alemán SD, además de albergar una prisión. La exposición sobre el nazismo y el Holocausto ocupa una de las antiguas celdas, en cuyas paredes aún se conservan inscripciones de personas detenidas por la Gestapo.

La comunidad judía de Vilna sufrió la persecución nazi y el Holocausto. El museo explica también la historia del gueto de Vilna y los asesinatos en masa de Paneriai, en las afueras de la ciudad. Así, la visita muestra que el mismo edificio fue escenario de la represión bajo dos regímenes distintos.

El río Neris atraviesa Vilna entre los tejados del casco histórico y el perfil contemporáneo de la capital lituana. / María José Cayuela

Tras el regreso del poder soviético en 1944, el inmueble volvió a manos de los servicios de seguridad. Desde allí se coordinaron operaciones represivas y deportaciones. En 1941 y entre 1945 y 1953, las autoridades soviéticas deportaron a unas 123.000 personas desde Lituania a zonas remotas de la Unión Soviética; muchas fueron enviadas a Siberia.

El Muro de Berlín cayó en 1989, pero los servicios soviéticos abandonaron este edificio en agosto de 1991. El museo se estableció el 14 de octubre de 1992 y decidió conservar la antigua prisión tal como la encontraron, incluidas sus celdas y espacios de aislamiento. De ahí la impresión de que el lugar permanece prácticamente como lo dejaron sus últimos ocupantes.

El interior barroco de la iglesia de Santa Teresa, con su retablo y sus esculturas ornamentales. / María José Cayuela

Qué comer en Vilna: cocina lituana y recetas tradicionales

La gastronomía fue otra de las sorpresas del viaje: la cocina lituana es sabrosa, generosa y muy ligada a la patata, la remolacha y los productos de temporada. Uno de sus platos más conocidos son los cepelinai, grandes bolas de patata rellenas de carne, requesón o setas, que suelen servirse con salsa y panceta.

En los meses cálidos aparece en las cartas el šaltibarščiai, una sopa fría de remolacha y kéfir, de intenso color rosa, que suele acompañarse con patatas cocidas. Para terminar, merece la pena probar el šakotis, un pastel de aspecto ramificado que se cocina girándolo sobre una fuente de calor.

La sopa de remolacha, de intenso color rosa, se sirve con pan de centeno y patatas, una combinación muy habitual en la mesa lituana. / María José Cayuela

Una escapada de otoño entre historia y vida cotidiana

El otoño añade otra tonalidad al recorrido. Los árboles de los parques y las calles del centro cambian de color, mientras las cafeterías y los restaurantes ofrecen pausas entre visitas. En una escapada ese ritmo permite alternar monumentos y paseos sin convertir el viaje en una lista de lugares que tachar.

Vilna también puede ser el inicio de un viaje más amplio por Lituania o por las repúblicas bálticas. En función de los días disponibles, se puede combinar la capital con otras ciudades y paisajes del país.

El río Vilnia atraviesa Užupis, uno de los barrios más singulares de Vilna, entre árboles teñidos de otoño. / María José Cayuela

Trakai, un castillo sobre el lago Galvė

A unos 27 kilómetros de Vilna, Trakai es una excursión sencilla para salir de la capital y acercarse a uno de los paisajes más reconocibles de Lituania. Su castillo de ladrillo rojo se levanta en una isla del lago Galvė y fue residencia de los grandes duques lituanos. Se llega hasta él por un puente de madera; alrededor, el lago y los bosques hacen que la visita cambie de aspecto con cada estación.

Trakai conserva también la historia de la comunidad karaim, un pueblo túrquico que se asentó aquí en el siglo XIV. Su plato más conocido son los kibinai, empanadillas horneadas de masa quebrada, tradicionalmente rellenas de carne. Probarlos después de pasear por el castillo es una de las formas más sabrosas de completar la excursión.

El castillo de ladrillo rojo destaca entre las aguas y los bosques que rodean Trakai. / María José Cayuela

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El chocolate de Vilna es delicioso. / María José Cayuela

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