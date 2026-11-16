El destino favorito de la clase media española se llama la “Capital de la Navidad”: tiene el mercado festivo más antiguo de Francia, casas de entramado de madera y canales en una ciudad de cuento

Elegir destino para viajar en Navidad es uno de los hobbies favoritos de muchas familias cuando llega esta época del año. Y desde hace ya algún tiempo, hay un lugar que se ha convertido en uno de los favoritos, y no nos extraña. Es tan espectacular y a la vez tan coqueta, que se ha ganado el sobrenombre de “Capital de la Navidad”.

La Capital de la Navidad / Istock

Se trata de Estrasburgo, y para quien (todavía) no la conozca, diremos que es mucho más que una ciudad con un mercadillo navideño bonito: es la ciudad que cuenta con el mercadillo de Navidad más antiguo de Francia y uno de los más veteranos de toda Europa. Conocido como el Christkindelsmärik (mercado del Niño Jesús, según su traducción en alsaciano) se celebró por primera vez en 1570. Después de más de cuatro siglos de celebración, no es de extrañar que la Navidad sea una de las señas de identidad de Estrasburgo.

Lucía Alfonso González

Eso hace que en diciembre, su casco histórico parezca diseñado para una postal navideña. Casas alsacianas con entramado de madera, fachadas iluminadas, puestos de artesanía, vino caliente, dulces especiados y una enorme decoración urbana invaden cualquier rincón de la ciudad alsaciana.

Así es la capital de la Navidad

Una tradición que comenzó en 1570

El origen del mercado navideño de Estrasburgo tiene una historia curiosa: en la Edad Media ya existía un mercado de San Nicolás, pero, tras la Reforma protestante, se sustituyó por otro dedicado al Niño Jesús. Así nació el Christkindelsmärik, que con el tiempo se convirtió en el gran acontecimiento navideño de la ciudad. Y el apelativo de Capital de la Navidad no es ni mucho menos reciente: se trata de una denominación que se consolidó en 1992, a finales del siglo XX pasado, cuando el mercado adquirió una dimensión mucho mayor y empezó a proyectarse internacionalmente.

El mercadillo navideño más antiguo de Francia / Istock

Más de 300 casetas y ocho mercados repartidos por el centro

No hay un único mercadillo en Estrasburgo, sino varios espacios navideños repartidos por el casco histórico. La ciudad organiza en total hasta ocho mercados en plazas y rincones emblemáticos, que juntas suman alrededor de 300 casetas. Un paraíso para cualquier aficionado a las compras navideñas. Los más emblemáticos son los mercadillos que se instalan en Place Broglie (es el mercado histórico, donde nació la tradición), Place de la Cathédrale (con puestos al pie de la catedral gótica), Place Kléber (donde se instala el gran árbol de Navidad), Petite France (uno de los barrios más fotogénicos, con casas de entramado de madera y canales) y Place du Temple-Neuf (un mercado especialmente atractivo para pasear entre edificios históricos). La ventaja es que se pueden recorrer a pie, enlazando los distintos mercados por las calles iluminadas.

Cuándo se celebra el Mercadillo de Navidad de Estrasburgo El mercado navideño de 2026 se celebrará del 27 de noviembre al 24 de diciembre. Los puestos abrirán normalmente de 11:00 a 21:00 horas, con horario reducido el día 24

Un árbol de Navidad de 30 metros

En la plaza Kléber se levanta cada año el Grand Sapin, un abeto de unos 30 metros de altura, convertido en uno de los grandes símbolos de la Navidad alsaciana. La ciudad lo acompaña con iluminaciones y decoraciones que transforman las fachadas, escaparates, puentes y balcones.

Con un abeto de unos 30 metros de altura / Istock / Leonid ANDRONOV

La Navidad alsaciana también se come

Y luego está la gastronomía tradicional de Alsacia, un aliciente para los paladares más foodies que disfrutan de la cocina típica de la región que visitan. En el caso de Estrasburgo, que nadie se vaya sin probar las Bredele (pequeñas galletas navideñas de diferentes formas y sabores; Pain d'épices (un pan de especias, muy vinculado a la tradición alsaciana), Vin chaud (el típico vino caliente aromatizado con canela, clavo y cítricos) y Manalas (como se conoce a los bollitos dulces con forma de pequeños personajes).