El pueblo más bonito del mundo no tiene ni una casa nueva desde el siglo XVII: arquitectura de piedra jurásica, una cruz del mercado medieval y calles de película en plena campiña inglesa
Un paisaje tan excepcional que parece haberse detenido en el tiempo desde la Edad Media.
Los Cotswolds son una de las regiones rurales más evocadoras de Inglaterra. Un paisaje de colinas suaves, prados verdes, pueblos de casas de piedra color miel, iglesias medievales, antiguas posadas y jardines que parecen detenidos en el tiempo. Y de verdad que no es una forma de hablar.
Los Cotswolds se encuentran en el suroeste de Inglaterra, aproximadamente entre Oxford y Bristol, y a unos 150-200 kilómetros de Londres. Y su fama, esa que la coloca como una de las regiones más bonitas del mundo, no es casual: básicamente porque sus pueblos conservan una arquitectura histórica extraordinariamente homogénea y un paisaje rural que ha cambiado menos que el de otras regiones inglesas.
Los Cotswolds atraviesa varios condados ingleses, desde Gloucestershire a Oxfordshire, pasando por Warwickshire, Worcestershire, Wiltshire y Somerset. Es decir, no se trata de una única ciudad o un único pueblo, sino que se trata en realidad es una región natural e histórica que suma la friolera de 2000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las más grandes de toda Inglaterra.
Además, buena parte de ella está protegida bajo la figura de National Landscape, un reconocimiento que anteriormente se denominaba Area of Outstanding Natural Beauty (AONB). O lo que es lo mismo: una designación que reconoce paisajes de excepcional valor natural y cultural.
Pueblos que parecen salidos de otra época
La explicación al aspecto ancestral de los pueblos y la arquitectura típica de los Cotswolds está bajo tierra: la región se asienta sobre una gran formación de piedra caliza oolítica del periodo Jurásico, formada hace aproximadamente entre 210 y 140 millones de años. Esta piedra, que presenta tonalidades que van del amarillo dorado al crema, se convirtió en el principal material de construcción de la región.
Por eso sus pueblos tienen una apariencia tan reconocible: las fachadas, los tejados, los muros de separación de las fincas y hasta las antiguas iglesias parecen pertenecer a un mismo conjunto arquitectónico.
La historia de los Cotswolds se remonta a más de 6000 años atrás en el tiempo. En sus colinas todavía se conservan vestigios de asentamientos neolíticos, túmulos funerarios, fortificaciones de la Edad del Hierro y monumentos prehistóricos. Sin embargo, su fama es algo más reciente: fue en la Edad Media cuando la región comenzó a ganar popularidad, cuando entre los siglos XIII, XIV y XV se convirtió en uno de los principales centros productores de lana de Inglaterra.
Sus extensos pastos, esos que ahora están protegidos en casi el 80% del territorio, eran perfectos para la cría de ovejas. Fue precisamente la riqueza generada por este negocio lo que transformó los pueblos. Los comerciantes construyeron grandes residencias, financiaron iglesias y levantaron edificios públicos. De ahí proceden algunas de las iglesias medievales más espectaculares de Inglaterra, conocidas como wool churches (iglesias de la lana).
Casas intactas desde el siglo XVII
Y más adelante, entre los siglos XVI y XVII, llegó la prosperidad de los comerciantes. Fueron ellos quienes construyeron numerosas casas señoriales, mansiones y edificios de piedra que han llegado prácticamente intactos hasta nuestros días. Es la arquitectura doméstica tradicional de los Cotswolds, que en aquella época alcanzó entonces una de sus expresiones más reconocibles.
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