Carretera Austral: así es la ruta que redefine el viaje por la Patagonia

Ubicada en el extremo sur de Chile, la Carretera Austral es, sin duda, uno de los principales atractivos de la región de Aysén en la Patagonia chilena occidental. Con sus 1.247 kilómetros, la denominada Ruta 7, fue declarada el año 2025 como la nueva ruta escénica del país —distinción otorgada por su importancia cultural, ambiental y turística—, ofrece a quienes la recorren postales únicas durante todo el año, desde los bosques siempre verdes del norte, hasta los valles teñidos por los colores de la estación.

Para disfrutar los cerca de mil kilómetros que la ruta recorre en Aysén, es fundamental planificar el viaje para aprovechar al máximo la experiencia, considerando las condiciones climáticas y los servicios disponibles. El viaje por esta extensa ruta es una experiencia que va mucho más allá del turismo tradicional. Sus kilómetros atraviesan fiordos, bosques milenarios, ríos color turquesa, pequeños poblados y montañas que parecen salidas de una película. Aquí comienza otro mundo: más remoto, más silencioso y profundamente natural, donde cada kilómetro invita a mirar el paisaje con otros ojos.

Desde España, el destino Aysén Patagonia, como se denomina en Chile a este tesoro de la naturaleza, se encuentra a más de 11 mil kilómetros de distancia, los que se recorren a través de vuelos transoceánicos y traslados internos (vía aérea, marítima y/o terrestre). Un viaje de 20 horas aproximadamente (si se decide acceder en avión), de ahí la importancia de planificar el viaje con antelación, organizar la ruta y vivir con tranquilidad una de las experiencias turísticas más inolvidables que ofrece el país latinoamericano, con una ruta escénica emocional, donde cada tramo propone una relación distinta con el paisaje: bosques, fiordos, montañas, glaciares, ríos, pequeños poblados y largos trayectos que recuperan la idea del viaje lento.

Durante el último año, Chile ha sido reconocido internacionalmente como uno de los destinos turísticos de referencia a nivel global. Durante el año 2026 recibió el reconocimiento como Mejor Destino Internacional en la primera edición de los Forbes Travel Award, instancia que busca destacar a los destinos que conciben el turismo como una herramienta de prosperidad, inclusión y desarrollo futuro. Por otra parte, particularmente el Destino Aysén Patagonia, fue reconocido en el ranking World’s Greatest Places 2026 de la revista TIME, destacando a la empresa Pared Sur Camp (ubicada en la localidad de Puerto Guadal a orillas del lago General Carrera) como un lugar que ofrece experiencias únicas, innovadoras y con fuerte identidad local.

Pares Sur Camp desde el aire. / @paredsur

Gran parte de los visitantes europeos llegan hasta el destino Aysén Patagonia con el objetivo de vivir diversas experiencias recorriendo esta ruta escénica, desde actividades de turismo aventura, contemplación de la naturaleza, turismo cultural y de escala humana, en medio de un territorio sin grandes intervenciones y donde el paisaje conserva protagonismo.

Un recorrido por algunos de los tesoros de Aysén Patagonia

Si la idea es asumir el desafío de recorrer sus 1.247 kilómetros, el inicio del viaje puede realizarse utilizando la denominada Ruta Bimodal que conecta con Aysén a través de la Carretera Austral Norte, brindando la posibilidad de iniciar el recorrido desde el inicio de esta ruta escénica, en la región de Los Lagos. En Aysén el recorrido comienza en la localidad de La Junta, considerada el primer portal de entrada a la región de Aysén y uno de los puntos donde la Carretera Austral comienza a desplegar con fuerza toda su identidad patagónica.

Muchos de quienes visitan este austral destino latinoamericano, apuestan por vivir la experiencia a su propio ritmo, realizando el recorrido en bicicleta o autocaravana. Para ello, existen en Coyhaique su capital regional, diversas opciones de alquiler de bicicletas eléctricas o autocaravana durante todo el año, además de tour operadores que pueden acompañar distintos trayectos.

Autocaravana, una forma de recorrer la Carretera Austral. / @rollingpatagonia

Cada kilómetro de este recorrido escénico brinda diversas posibilidades a quienes se deciden a recorrerla. Sin duda, uno de sus grandes atractivos es la denominada Ruta de los Parques de la Patagonia, que reúne 17 áreas silvestres protegidas por el Estado de Chile, 6 de ellas se encuentran en la región de Aysén. Este pulmón verde es, después de la Amazonía, el lugar con mayor almacenamiento de carbono de Sudamérica.

En esta ruta, uno de los lugares que asombra por su belleza es el camino hacia Villa Cerro Castillo (pequeña localidad de no más de 370 habitantes ubicada hacia el sur de la capital regional) donde el paisaje cambia kilómetro a kilómetro. En pleno otoño, la nieve puede comenzar a cubrir suavemente la ruta, creando una postal única con el cerro que, como su nombre lo sugiere, parece un verdadero castillo de roca esculpido por la naturaleza. En el portal que marca el límite entre las comunas de Coyhaique e Ibáñez, muchos viajeros se detienen para contemplar el macizo, respirar el aire puro de la cordillera y, si el clima lo permite, disfrutar de la nieve en un entorno absolutamente escénico.

Ciclismo en la Carretera Austral en la localidad de Cerro Castillo. / Sernatur Aysén

En esta zona también habita el huemul, símbolo nacional de Chile, una especie protegida que puede avistarse en libertad en los valles y bosques cercanos al parque, convirtiendo el trayecto en una experiencia aún más asombrosa.

Trekking hacia Torres del Avellano / @clubepatagonia

Para quienes son amantes del trekking, un lugar que está concitando la atención durante los últimos años es el sector de Torres del Avellano, ubicado muy cerca de la localidad de Cerro Castillo. Para llegar a este asombroso lugar existen dos opciones: una de ellas desde el Lago Lapparent, o más hacia el sur, es posible llegar al macizo desde la localidad de Bahía Murta en un recorrido más solitario, pero que te acerca al conjunto de torres graníticas que conforman las Torres del Avellano.

Kayak en Capillas de Marmol / Aysen Patagonia

Siguiendo hacia el sur, el Lago General Carrera sorprende con las Capillas de Mármol, formaciones minerales esculpidas por el agua durante miles de años. Navegar desde Puerto Río Tranquilo en pequeñas embarcaciones o en kayak permite recorrer cuevas y catedrales naturales donde la luz se refleja en el mármol creando efectos únicos. Es un espectáculo geológico incomparable.

Otra experiencia inolvidable es visitar el Glaciar San Rafael, un gigante de hielo milenario que desciende desde el Campo de Hielo Norte. La opción más aventurera parte desde Bahía Exploradores, a 86 kilómetros de Puerto Río Tranquilo, o desde Puerto Chacabuco, a unos 80 kilómetros de Coyhaique, navegando por fiordos y canales australes hasta llegar frente al muro de hielo. Para quienes buscan mayor comodidad, existen excursiones en embarcaciones más amplias, con servicios a bordo, que permiten disfrutar el desprendimiento de témpanos en un entorno confortable. En cualquiera de sus versiones, el encuentro con el glaciar es sobrecogedor.

Hacia el norte en tanto, la ruta atraviesa el exuberante Parque Nacional Queulat, un santuario de bosque siempre verde donde la humedad crea una vegetación intensa, con helechos gigantes, musgos y cascadas. Su gran protagonista es el Ventisquero Colgante Queulat, un glaciar suspendido entre cumbres que cae en forma de cascada hacia una laguna rodeada de selva patagónica. El contraste entre el hielo azul y el verde profundo del bosque ofrece una imagen impactante a quienes la visitan.

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Ventisquero colgante es el principal atractivo del Parque Nacional Queulat en el sector norte de la Carretera Austral. / Sernatur Chile

Recorrer la Carretera Austral es internarse en una Patagonia que todavía se vive con asombro, pausa y tranquilidad. Un camino donde cada tramo revela un paisaje distinto y donde el mayor descubrimiento no está solo en lo que se ve, sino en lo que el viaje deja a quien se atreve a vivirlo.

Vista aérea de la playa de Raúl Marín Balmaceda en el sector norte de la Carretera Austral. / Sernatur