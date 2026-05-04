Disfrutar del Mediterráneo sin aglomeraciones es posible gracias a Explora Journeys

Seamos sinceros, a todos nos encanta el verano para viajar pero de la misma forma nos preocupa que los destinos elegidos estén demasiado masificados. Siempre soñamos con poder recorrer estos enclaves sin gente, sin prisa, con una climatología más suave y a nuestro aire. Precisamente para dar respuesta a los viajeros más exigentes, Explora Journeys ha lanzado diferentes propuestas para recorrer el Mediterráneo en invierno. En los meses que van de desde noviembre de 2026 hasta marzo de 2027 no cabe duda de que le destino se recorre sin calor, sin prisas y con una continuidad que en verano resulta difícil. La marca de cruceros de lujo propone una serie de itinerarios que permiten al viajero explorar 46 lugares en diez países, entre ellos España, Marruecos, Portugal, Francia, Italia, Malta, Grecia y Gibraltar. Al combinar lugares icónicos con joyas menos conocidas, estos viajes ofrecen una entrada sofisticada a las experiencias más inmersivas de la región. La temporada se define aún más por el tiempo prolongado en puerto, con cuatro noches en destino en Casablanca, Lisboa, Madeira y Málaga, junto con salidas tardías desde Málaga, Cannes, Siracusa y Gibraltar, lo que permite una exploración más profunda y flexible. Y, además, se suman cinco puertos inaugurales a una propuesta ya de por sí irresistible: Ceuta, Argel, La Gomera, Fuerteventura y Palamós.

Explora Journeys / d.r.

Con el sello de exclusividad que caracteriza a Explora Journeys, cada uno de los itinerarios ofrece al viajero la posibilidad de disfrutar de experiencias de alto impacto para profundizar la conexión cultural, incluyendo un concierto privado de Navidad en la cueva de San Miguel en Gibraltar, una apertura exclusiva nocturna de la Alhambra, un evento cultural íntimo en Funchal y un viaje nocturno a medida de Casablanca a Marrakech.

Un San Valentín inolvidable en alta mar

¿Hay algo más romántico que una puesta de sol a bordo de un barco espectacular, previa cena a ala luz de las velas y con todos los detalles cuidados? De todo el catálogo que Explora Journeys ofrece para este próximo invierno, sin duda nos quedamos con su propuesta para San Valentín: Un viaje desde la riqueza cultural de Marruecos hasta las islas impresionantes del Atlántico.

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Con salidas desde Barcelona y fechas que abarcan del 11 al 23 de febrero (12 noches), este viaje hace un primer alto en Tánger, cruce de culturas en el umbral de dos continentes. Las paradas en Casablanca y Agadir revelan el carácter cambiante de Marruecos y fusionan legado con vida costera. ¿Siguiente puerto? Las islas Canarias, con las formas volcánicas de Lanzarote, los paisajes vírgenes de La Gomera y el relieve exuberante de La Palma. Portugal formará parte de las últimas paradas del viaje con una imperdible Madeira, Funchal invita a detenerse entre sus jardines y miradores de montaña, y Lisboa como destino final en esta ciudad de luz, historia y espíritu marinero.

El barco como destino de lujo

El barco es a la vez el lugar al que llegar a descansar tras un día de turismo en algún puerto interesante y al mismo tiempo ofrece una experiencia inolvidable en sí mismo. Y es que la flota de la compañía ofrece todas las ventajas de un hotel de alta gama con la desconexión y la inspiración que ofrece el océano, sumando la riqueza de múltiples destinos. Con el lujo europeo, relajado y contemporáneo como esencia de la marca, el barco está pensado para sentirse como en casa.

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Explora Journeys tiene como objetivo transformar la manera de viajar y lo hace a través de la posibilidad de experimentar el mar no solo como un lugar, sino como una forma de sentir y de estar. La armonía entre cuerpo y mente es una de las señas de identidad de la compañía y esto se refleja a la perfección en la importancia que le dan al bienestar. ¿El resultado? Espacios amplios y diseño moderno y acogedor, creados para invitar a la relajación, el disfrute y la contemplación. Su flota dispone de cerca de 1.000 m² dedicados al bienestar integral, con zonas de Spa, Beauty, Wellness y Fitness, pensadas para renovar energía, mejorar el descanso, fomentar la relajación y reforzar la conexión mente-cuerpo.

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Todo viajero sabe que la gastronomía es una de las partes esenciales de la experiencia. En Explora Journeys sobrepasan las expectactivas gracias a 9 experiencias culinarias con menús que evolucionan según la región, priorizando productos locales y sostenibilidad. Incluye Chef’s Kitchen, una experiencia inmersiva para descubrir la historia y los ingredientes detrás de cada plato.

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Explora Journeys es mucho más que un crucero, es un auténtico hotel de lujo en el mar con la desconexión y la inspiración que ofrece el océano, sumando la riqueza de múltiples destinos. Toda la info sobre sus destinos, itinearios y fechas está en su web.