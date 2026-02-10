Cuando el barco es el destino
Explora Journeys es una experiencia de bienestar, descubrimiento personal e inspiración constante.
A la hora de planear un viaje por mar elegir el itinerario ideal es parte imprescindible de la experiencia. Fiordos, Mediterráneo, Asia, Alaska, Mar Rojo, Caribe… las posibilidades son muchísimas. Sin embargo, Explora Journeys ha querido dar un paso más allá para ofrecer al viajero la posibilidad de experimentar el mar no solo como un lugar, sino como una forma de ser y sentir. Un concepto de crucero nunca antes visto y que pone el foco en la armonía entre cuerpo y mente, inspiración a través de destinos extraordinarios y momentos auténticos que transforman la manera de viajar.
Explora Journeys ofrece una propuesta pensada para viajeros que buscan tiempo, espacio y profundidad, y que conciben el viaje como una experiencia de bienestar, descubrimiento personal e inspiración constante. ¿Qué es el auténtico lujo hoy en día? Para nosotros sin duda viajar sin prisas, reconectar con uno mismo y con el entorno, y dejar que el ritmo del mar marque el tempo del viaje. Es precisamente ahí donde Explora Journeys marca la diferencia: el barco se convierte en un refugio contemporáneo, un espacio donde el lujo se vive desde la calma, el diseño, el servicio intuitivo y la conexión con el océano.
Muchas posibilidades y una clara favorita
Explora Journeys cuenta con una amplia colección de itinerarios, diseñados para ofrecer experiencias auténticas y culturalmente enriquecedoras. Desde el Mediterráneo Oriental y Occidental hasta el Norte de Europa, Asia, Alaska o itinerarios especiales como la Fórmula 1 en Mónaco, cada viaje combina destinos icónicos con escalas menos transitadas y tiempos prolongados en puerto. Todos invitan a descubrir el mundo desde el mar con una perspectiva más pausada, elegante y consciente pero, para la próxima temporada, en Viajar tenemos un claro favorito: Mar Rojo y la Península Arábiga.
Un destino poco explorado pero de enorme riqueza cultural, histórica y paisajística. La posibilidad de descubrir una región impregnada de historia, misticismo y contrastes culturales con itinerarios que recorren Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, combinando civilizaciones ancestrales, ciudades cosmopolitas, desiertos infinitos y paisajes marinos de gran belleza. Un mix único entre tradición y modernidad en el que el viajero tendrá la posibilidad de disfrutar a su ritmo de templos milenarios, metrópolis vibrantes, gastronomías singulares, playas exóticas y paisajes culturales que invitan a una inmersión auténtica, armónica y elegante.
Un hotel de alta gama en el mar
La flota de Explora Journeys pone al alcance del huesped todas las ventajas de un hotel de alta gama con la desconexión y la inspiración que ofrece el océano, sumando la riqueza de múltiples destinos. Sus barcos disponen de espacios amplios y diseño moderno y acogedor, creados para invitar a la relajación, el disfrute y la contemplación.
La desconexión y la calma están impresos en el ADN de la marca, algo que queda reflejado en sus cerca de 1.000 m² dedicados al bienestar integral, con zonas de Spa, Beauty, Wellness y Fitness, pensadas para renovar energía, mejorar el descanso, fomentar la relajación y reforzar la conexión mente-cuerpo.
A bordo de Expora Journeys, como no podía ser de otra manera, los paladares más exigentes se ven recompensados por una gastronomía de excelencia. Nueve experiencias culinarias con menús que evolucionan según la región, priorizando productos locales y sostenibilidad. Incluye Chef’s Kitchen, una experiencia inmersiva para descubrir la historia y los ingredientes detrás de cada plato.
Esta temporada marca un nuevo hito para la compañía con la llegada de EXPLORA III, el nuevo integrante de la flota, que será inaugurando este verano en Barcelona. Concebido para seguir ampliando la visión de la marca, ofrecerá experiencias sofisticadas, envolventes y profundamente personalizadas en el mar.