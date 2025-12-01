El arte de viajar con estilo: Costa Adeje en cuatro experiencias únicas
Un enclave de lujo con sol todo el año en el que disfrutar de la mejor gastronomía, shopping, estancias exclusivas y rituales de bienestar.
Costa Adeje es sinónimo de playa, pero este rincón de Tenerife esconde mucho más: una gastronomía que enamora, una oferta comercial que apuesta por lo local y una forma de desconectar que sólo aquí se consigue. Parece un destino puramente vacacional, pero es un lugar donde la experiencia va mucho más allá.
Alojamientos exclusivos.
Amplios resorts conviven con hoteles boutique pensados para un público más íntimo y sofisticado. Diseño, buen gusto, atención personalizada, … son señas de identidad de la mayor planta hotelera de cinco estrellas de Canarias en la que el huésped se sentirá mimado.
Gastronomía con identidad.
Un viaje físico y sensorial. La cocina en Costa Adeje recorre la tradición isleña, y también la alta cocina internacional. Desde estrellas Michelin y soles Repsol, hasta terrazas frente al mar, en las que el protagonista es el producto local: pescados frescos, quesos artesanos, frutas tropicales y los reconocidos vinos volcánicos.
Desconexión y bienestar.
Rituales inspirados en la naturaleza volcánica local o sesiones de yoga frente al mar: la oferta de bienestar está pensada para quienes buscan equilibrar cuerpo y mente en un entorno de serenidad absoluta.
Compras.
Desde modernos centros comerciales, a la personalidad y el encanto de los markets de diseño y artesanía en los que descubrir la esencia y la exclusividad de pequeñas marcas locales. Para los amantes de descubrir pequeños tesoros fuera de los circuitos comerciales tradicionales.
En conjunto, Costa Adeje es un destino perfecto para los amantes del buen vivir. Ofrece una experiencia cinco estrellas con un sello distintivo: la combinación única de cultura, autenticidad canaria y hedonismo.