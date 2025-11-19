Córdoba, una ciudad cultural de referencia

Córdoba está posicionada en el mundo por lo que la distingue e identifica, como son sus cuatro Patrimonios de la Humanidad, pero la ciudad crece de manera exponencial en materia cultural, un ámbito que la sitúa como un destino de referencia para un importante público que viaja atraído por su rica y variada oferta. En este sentido, Córdoba acogerá desde diciembre de 2025 a marzo de 2026 la exposición ‘El Despertar a la vida: infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto’, una muestra que está llamada a ser uno de los principales hitos culturales del año en la ciudad y uno de los grandes proyectos culturales no solo de Córdoba, sino de Andalucía y de España. Siguiendo la estela de la exposición ‘Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo Cristiano’, que se celebró en la ciudad desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023, ahora llega una muestra excepcional.