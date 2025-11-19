Córdoba, una ciudad cultural de referencia
Córdoba refuerza su papel como destino cultural con una agenda vibrante, nuevas exposiciones y una oferta turística que combina patrimonio, gastronomía y ocio para todos los viajeros. Una ciudad que crece, se renueva y sorprende todo el año.
Córdoba está posicionada en el mundo por lo que la distingue e identifica, como son sus cuatro Patrimonios de la Humanidad, pero la ciudad crece de manera exponencial en materia cultural, un ámbito que la sitúa como un destino de referencia para un importante público que viaja atraído por su rica y variada oferta. En este sentido, Córdoba acogerá desde diciembre de 2025 a marzo de 2026 la exposición ‘El Despertar a la vida: infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto’, una muestra que está llamada a ser uno de los principales hitos culturales del año en la ciudad y uno de los grandes proyectos culturales no solo de Córdoba, sino de Andalucía y de España. Siguiendo la estela de la exposición ‘Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo Cristiano’, que se celebró en la ciudad desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023, ahora llega una muestra excepcional.
Por primera vez se hará en España una exposición monográfica dedicada a la infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto. La mayoría de textos, representaciones pictóricas y relieves de tumbas y templos que han llegado hasta nosotros hacen referencia a los adultos, tanto a hombres como mujeres, pero no a los infantes. Es por ello que esta cita tiene una importancia, un peso y un atractivo indiscutible que seguro que va a despertar el interés de numeroso público y que va a situar a Córdoba en el centro de los grandes acontecimientos culturales del año.
Durante cuatro meses se expondrán piezas de gran singularidad, algunas de las cuales no han sido mostradas nunca antes en ninguna exposición en España. Es más, muchas de estas piezas ni siquiera se han visto en sus lugares de origen. Córdoba se convierte así en pionera y se sitúa a la vanguardia. Por ello, la teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha destacado “la excepcionalidad de esta exposición y la proyección que va a suponer para la ciudad, que va a dar un salto de calidad muy importante en lo que se refiere a acoger eventos culturales de renombre”.
La delegada ha apuntado que “cada vez son más los viajeros que eligen sus escapadas según la oferta de ocio cultural del destino, y en ese sentido Córdoba se ha posicionado como una ciudad de referencia, con una agenda muy completa y variada dirigida a todos los públicos y estilos”.
Una oferta cultural que se expande
En este sentido, destaca el empuje que ha tomado la ciudad en los últimos tiempos en lo que se refiere al aspecto musical, con un calendario de conciertos de gran nivel, que va desde un formato medio a un gran formato y que se prolonga durante todo el año, con especial protagonismo en verano. Además, destaca una oferta cultural abanderada por los teatros de Córdoba, que a su programación habitual suma eventos como el Festival de la Guitarra, el Concurso Nacional de Arte Flamenco, y la Noche Blanca del Flamenco.
En definitiva, Córdoba va a acoger una exposición nunca vista antes en España, de una gran calidad, que va a posicionar a la ciudad como lo que es, una ciudad con las infraestructuras necesarias y con el empuje preciso para acoger hitos culturales de este calado. Córdoba crece y avanza en materia cultural y lo hace con propuestas novedosas, para todos los públicos y con un atractivo que la sitúa en un escaparate de excepción.
Un destino que siempre ofrece más
La ciudad de Córdoba cuenta con cuatro Patrimonios de la Humanidad, una condición que la posiciona como un destino turístico único en el mundo. Su monumentalidad, su historia, sus tradiciones, su cultura, su patrimonio… Córdoba se asoma al mundo como un destino de primer nivel, que acoge al visitante y que lo recibe con una experiencia turística completa y diversa.
La Mezquita-Catedral, el casco histórico, Medina Azahara y la Fiesta de los Patios. La ciudad encierra tesoros que cada año atraen a miles de turistas atraídos por una oferta inigualable. Son la bandera de Córdoba, sus principales avales y focos de atracción, por lo que se la conoce y admira a nivel internacional. Pero Córdoba, es más, como bien reza el lema de su campaña promocional. Córdoba es más gastronomía, un ámbito en el que la ciudad ha crecido mucho en los últimos años hasta situarse al nivel de los grandes destinos gastronómicos.
Más de la mitad de los turistas eligen su destino atraídos por la buena mesa, y ahí Córdoba tiene mucho que decir. La tradición y el buen hacer de sus fogones, encendidos en centenarias tabernas, conviven con la cocina de vanguardia de la mano de chefs Estrella Michelin. Tradición e innovación se dan la mano y convierten comer en Córdoba en una auténtica experiencia llena de matices, aromas y sabores. Conocer su monumentalidad y su patrimonio, degustar sus mejores platos, pasear por sus callejas y plazas y, al caer la tarde, descubrir su ocio nocturno, lo suficientemente atractivo como para dormir dos noches. De hecho, una de las campañas de promoción emprendidas por el Ayuntamiento tenía como principal reclamo ese mensaje: Córdoba en tres días y dos noches.
Naturaleza, cultura y ocio para todos los viajeros
Al día siguiente, al despertar, al turista le espera el entorno natural de la ciudad: un paseo por su sierra, sus senderos y caminos en los que practicar deportes como rutas en bicicleta, moto o simplemente senderismo. Un momento de desconexión que encaja con las nuevas tendencias del turismo que apuestan por destinos sin masificaciones. Quien se sienta atraído por el mundo del caballo también tiene una cita en Córdoba. Las Caballerizas Reales, cuna del caballo de pura raza español, acogen un espectáculo ecuestre que se ha convertido en un reclamo turístico, una cita antes de seguir paseando por San Basilio, uno de los barrios con los patios más bellos.
Córdoba, referente en turismo MICE
Otro segmento en el que Córdoba ha crecido de manera exponencial en los últimos años es el turismo de congresos (MICE). La capital ha sumado una oferta magnífica con la que se ha situado a la cabeza de los destinos más consolidados para acoger convenciones y congresos. Cuenta con un Palacio de Congresos frente a la Mezquita-Catedral y con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, un espacio de vanguardia de 15.000 m² capaz de acoger hasta 5.000 personas.
La ciudad ha demostrado su capacidad para albergar eventos de primer nivel, como el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad o la FIA Conference Córdoba, atrayendo a un perfil de visitante de alto nivel que pernocta, consume y disfruta del destino. “Córdoba es una ciudad abierta los 365 días del año”, ha indicado Marian Aguilar, quien destaca épocas especialmente atractivas como el Mayo Festivo o la Navidad, fechas en las que la ciudad se consolida dentro del llamado turismo de luces.
En definitiva, una ciudad que abraza al visitante con una oferta única, amplia y diversa, que no deja indiferente. Porque Córdoba, es más.
Síguele la pista
Lo último