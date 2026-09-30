Un aeródromo, dos días y 55 personas con diversidad funcional en planeador y ultraligero: así son las Jornadas de Aviación Adaptada de Igualada-Ódena

Durante un fin de semana, el aeródromo de Igualada-Òdena funciona como punto de encuentro entre el mundo de la aviación y el de la discapacidad, según explica la organización. Pilotos, voluntarios, familias y participantes coinciden en un mismo programa de vuelos, organizado para que todos los asistentes tengan su sitio en él.

La jornada es la séptima edición de una iniciativa que impulsa Las Sillas Voladoras. Su objetivo declarado es acercar la experiencia de volar a las personas con diversidad funcional y reivindicar que la aviación puede ser una actividad accesible y compartida. Para ello se reúnen veleros, ultraligeros y un amplio equipo de voluntariado.

Nos hemos subido a uno de los autogiros de la empresa Air Force 7 para celebrar el 100 aniversario del primer vuelo con éxito de esta aeronave. Y es que este año se consagra como el perfecto para vivir una experiencia aérea en el invento español más relevante para la aviación de todos los tiempos, que fue creado por Juan de la Cierva. /

Veleros y ultraligeros, todos con base en Igualada-Òdena

Los planeadores, también llamados veleros, son la aeronave principal de la jornada. Los aportan Las Sillas Voladoras y el Club de Vol a Vela d'Igualada-Òdena.

A ellos se suman avionetas de la categoría de ultraligeros, que participan a través de la Federació Aèria Catalana, con el Aeroclub Anoia y Air Cat Fly. Todas las aeronaves, tanto las de vela como las de motor, están basadas en el aeródromo de Igualada-Òdena. Los vuelos se realizan acompañados por pilotos y con el apoyo de los voluntarios de la organización.

Jornadas de Aviació Adaptada. / D.R.

55 participantes: 30 el sábado y 25 el domingo

La novedad de esta edición afecta a quien no llega de la mano de una entidad. Las personas con diversidad funcional que no estén vinculadas a ninguna pueden inscribirse y participar de manera independiente.

El reparto por días es de 30 participantes el sábado y 25 el domingo, hasta sumar 55. La mayoría procede de entidades vinculadas al mundo de la discapacidad: Àuria Grup, Institut Guttmann, ONCE, MIFAS, ASPAYM Catalunya, Associació Esclerosi Múltiple Anoia (AEMA), Associació Anoia DCA y Red Estable, que participa con usuarios de Treball de Vida, entre otras.

Jornadas de Aviació Adaptada. / D.R.

Vuelos por la mañana, comida de hermandad y vuelos hasta cerrar el día

A mediodía, la actividad se detiene. Participantes, familias, pilotos y voluntarios se sientan juntos en una comida de hermandad. Antes de esa parada ya se ha volado una parte del programa. Después de comer, los vuelos continúan hasta completar la jornada de cada día.

En los tiempos de espera hay servicio de bar y actividades y propuestas de entretenimiento para participantes y acompañantes, como paseos con un Exoquad. Un amplio equipo de voluntariado resulta imprescindible para atender la seguridad, la atención y la accesibilidad con las máximas garantías.

Jornadas de Aviació Adaptada. / D.R.

Quién lo impulsa y quién lo respalda

Carlos de Albert, presidente de Las Sillas Voladoras, es el impulsor de la jornada. Desde su primera edición, la iniciativa trabaja para acercar el mundo de la aviación al de la discapacidad y reivindicar la accesibilidad universal, poniendo en valor el deporte, el ocio, la autonomía y las emociones compartidas.

De Albert quiere que las personas con diversidad funcional puedan vivir la sensación de volar sin obstáculos y que la experiencia sirva para empoderarlas. Añade que puede tener también un importante componente terapéutico.

La jornada cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Igualada, el Ayuntamiento de Òdena, la Diputación de Barcelona, Aeroports de Catalunya, la Federació Aèria Catalana y el Consorci de l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena. Con el fin de semana, De Albert busca demostrar que "la aviación también es para todos".