La cueva turística más grande de España es “la catedral de piedra”: una ermita tallada en la roca, ríos subterráneos y 110 kilómetros de galerías prehistóricas declaradas Monumento Nacional
Se trata de una cueva esculpida por la naturaleza que cada año atrae a miles de senderistas.
El norte de España esconde (y el verbo no puede estar mejor escogido) un complejo de cuevas realmente excepcional. Se trata de un conjunto de formaciones kársticas formado por numerosas cavidades conectadas entre sí que, juntas, forman más de 110 kilómetros de galerías topografiadas. Según la Junta de Castilla y León, es uno de los mayores sistemas kársticos del mundo, y el segundo endokarst (conjunto de cavidades en el interior de macizos rocosos) de mayor desarrollo de la península. Es Ojo Guareña.
Ojo Guareña es es la mayor cueva o complejo subterráneo visitable y la que tiene mayor extensión de toda España. Y su ubicación es todo un privilegio para quien pueda acercarse a conocerlas en una escapada: está en el corazón de Las Merindades, al norte de Burgos, en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, rodeado por un paisaje de bosques, cortados calizos, cañones y pequeños pueblos.
Es la cueva visitable más grande de España
Es cierto que Ojo Guareña es la cueva visitable más grande de España, pero desde el punto de vista turístico hay que tener en cuenta que no todas las cavidades se pueden visitar. Y es que, aunque la red principal cuenta con más de 110 kilómetros, solo unos 440 metros están acondicionados para que puedan ser transitados, mediante pasarelas, iluminación y guía.
Lo que sí se puede ver en el recorrido es uno de los grandes tesoros de esta cueva, apodada como la Catedral de Piedra por su formación, y es la ermita de San Bartolomé, un templo con pinturas murales fechadas entre los años 1705 y 1877.
Y luego está la Cueva Palomera, que permite una experiencia espeleológica mucho más cercana a lo que es explícitamente la cueva natural. Para descubrirla, sí o sí hay que hacerlo mediante una visita guiada, con casco y frontal, y pasar por lugares como la Sala Edelweiss, la Galería Principal y la Sima Dolencias, cuya experiencia no deja indiferente a nadie.
Una cueva prehistórica
Ojo Guareña lleva miles de años siendo utilizada por seres humanos. De hecho, se han encontrado pinturas, grabados, restos cerámicos y otros vestigios desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media. De hecho, la Junta de Castilla y León destaca especialmente la Sala de las Pinturas, que contiene representaciones que probablemente estuvieron relacionadas con un santuario en tiempos del Paleolítico. También están las famosas huellas de pies descalzos de la Sala de las Huellas, datadas entre hace aproximadamente 4.200 y 4.600 años. No es de extrañar que fuera declarada Monumento Nacional.
Ríos entre galerías subterráneas
Hay quien considera que Ojo Guareña tiene lagos subterráneos, pero lo que tiene en realidad es el cauce de varios ríos, Guareña y Trema, cuyos cauces circulan bajo tierra por entre las cavidades rocosas. El agua fluye a través de las galerías inferiores antes de resurgir hacia el exterior desde hace millones de años, modelando este enorme sistema subterráneo de la provincia de Burgos.
Pero Ojo Guareña es mucho más que una cueva bonita: es también un ecosistema subterráneo de enorme interés científico. Y es que la red subterránea alberga una fauna cavernícola extraordinaria. La información oficial habla de hasta 190 especies cavernícolas, muchas de ellas endémicas, algunas de ellas de gran interés científico, tal y como se desprende de los informes de la Diputación de Burgos.
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