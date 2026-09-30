El nacimiento de río más caudaloso de Europa está en España: el agua brota desde una cueva liberando 1500 litros por segundo entre bosques
Un manantial kárstico que fluye bajo tierra desde un lugar remoto de la provincia de Soria.
Escondido en la provincia de Soria, pero tan cerca de Zaragoza que casi llega a tocar los pies del Moncayo, hemos encontrado un pueblo remoto de pasado medieval conocido por ser la cuna de uno de los ríos más caudalosos de Europa. Se trata de Vozmediano, un pequeño núcleo de población que ni siquiera llega a los 30 habitantes, el lugar donde nace el río Queiles.
Lo que poca gente sabe es que el río Queiles es considerado como “el manantial más espectacular de Europa”, tal y como lo describe el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus Caminos Naturales (esa red de itinerarios verdes que, desde 1993, suman más de 10800 kilómetros orientados al turismo sostenible y al disfrute del medio rural).
Por qué es tan especial este río
Lo espectacular del nacimiento del río Queiles es precisamente la forma en la que nace. Porque, a diferencia de otros ríos, este no es un pequeño manantial que va formando poco a poco un arroyo, hasta hacerse grande y formar el caudal del río. No. La cuestión es que el agua sale con enorme fuerza desde una cueva, ascendiendo desde lo profundo de la tierra y brotando hacia el exterior. Y es entonces cuando de manera inmediata se forma el río.
A este tipo de brotes de agua se les conoce como fuentes vauclusiana o resurgente (manantial kárstico que llega desde un conducto subterráneo): en este caso, el agua se infiltra a los pies del Moncayo y vuelve a aparecer en Vozmediano, justo en esta gruta en la que sale al exterior.
Más de 1500 litros por segundo
Y si la fuerza con la que brota el agua es uno de los aspectos más llamativos, también lo es la cantidad de agua que desprende hacia el exterior: más de 1500 litros por segundo, aunque tal y como afirman desde la red de Caminos Naturales, es una cantidad que puede incluso aumentar considerablemente después de las lluvias y durante el deshielo.
Si a la fuerza del agua le sumamos la cantidad de litros emitidos, el resultado es un espectáculo visual indiscutible: y es que el agua brota directamente de la roca y después forma varios saltos de agua a lo largo de todo el recorrido, hasta llegar a Los Fayos y Tudela, donde finalmente desemboca en el cauce del Ebro.
El río más caudaloso de Europa
Eso sí, siendo honestos a la verdad, no debemos confundir el río más caudaloso de Europa, un privilegio que corresponde al río Volga (libera más de 8000 metros cúbicos por segundo) con el nacimiento de río más caudaloso, título que sí ostenta el Queiles.
Lo curioso, desde el punto de vista de una escapada, es que este nacimiento de película está a solo unos 200 metros del núcleo urbano de Vozmediano, a unos 60 kilómetros de Soria y a poco más de 20 de Tarazona, en la provincia de Zaragoza. No hay excusa para no organizar una visita y conocerlo en persona. Merece la pena.
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