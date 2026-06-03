BiBo Park: naturaleza que inspira, tecnología que sorprende
Ibiza es la isla de las mil caras. Es playa y diversión hasta el amanecer, pero es también, sobre todo, un lugar de paisajes diversos de gran belleza. En el corazón de la isla hay un espacio que permite descubrir toda su riqueza natural de la manera más cautivadora y amena: BiBo Park, el parque botánico y biotecnológico más innovador de Europa
BC para BiBo Park
Una visita imprescindible para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. ¡Hasta las mascotas son bienvenidas! BiBo Park reúne toda la diversidad natural de Ibiza, desde los paisajes costeros hasta las salinas, o las cascadas y lagos de agua dulce donde croan las ranas y toman el sol las lagartijas pitiusas.
Un recorrido por la naturaleza de Ibiza
Su Jardín de los Sentidos acoge una preciosa y enorme colección de bonsáis autóctonos, e incluso encontramos una fiel reproducción de una salinera, donde descubrir la historia milenaria de la industria de la sal en la isla. Este año, además, se inaugura el Laberinto Vegetal, un espacio lúdico en el que niños y adultos podrán pasar un buen rato al aire libre. Durante este temporada también podrá visitarse la nueva instalación del artista Michel Vecchi, Mushroom Forest, que invita a sumergirse en un entorno creativo donde arte y naturaleza dialogan.
Biotecnología pionera al aire libre
Dedicado a la biotecnología de vanguardia, el recinto alberga sorpresas que lo convierten en un espacio único. Su Piano Vegetal es el primero del mundo en emplear plantas vivas como antenas biológicas, capaces de percibir cambios de frecuencia al entrar en contacto con el campo electromagnético del cuerpo humano y transformarlos en sonido. Sus generadores de agua atmosférica permiten beber agua extraída directamente del aire.
Del universo a la sal vegetal
Dotado con el certificado Starlight, el parque incluye una amplia oferta astronómica para descubrir los misterios del sistema solar, los agujeros negros, las nebulosas y otras maravillas del universo. Fruto de su compromiso con la innovación, BiBo Park se inicia en el envasado para comercialización de sal de salicornia. Una “sal vegetal” rica en minerales y de sabor equilibrado, con matices frescos y ligeramente herbáceos. Su menor contenido en sodio frente a la sal común y su aporte de compuestos naturales refuerzan su interés nutricional.
Una experiencia también para la noche
Durante las noches de verano, el parque ofrece además un fascinante espectáculo nocturno en el que la magia de la iluminación se fusiona con su nueva especie dedicada a la fauna nocturna.
Una experiencia imprescindible que invita a descubrirlo tanto de día como de noche.
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