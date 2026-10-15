Gabriel Rufián, 44 años, sobre el pueblo entre olivares de Andalucía donde están sus raíces: "Es mi vida, es la sangre que me corre por las venas"

En el Congreso es incapaz de pasar desapercibido. Gabriel Rufián, portavoz de ERC desde 2016, es el hombre del atril y del zasca, el que convierte una intervención en titular y una réplica en vídeo viral, y el que fuera de la Cámara conduce su propio canal, La Fàbrica. Ha construido una imagen pública de hierro, pensada para no dejar resquicios. Pero hay un lugar en el que baja la guardia y es en el que guarda sus raíces.

Era de La Bobadilla, en el pueblo de Alcaudete. / Istock / Marc Venema

Y, sin embargo, la baja. Basta con preguntarle por su familia y por el pueblo del que salió su padre. En el programa 'SER Andaluces', de la Cadena SER, resumió lo que ese lugar significa para él con una frase: "Es mi vida, es la sangre que me corre por las venas". Y ese es el punto que sostiene esta historia, el del personaje blindado al nieto que se emociona. Para entenderlo hay que ir al sitio, y el sitio es una aldea de Jaén entre olivares.

Adriana Fernández

El niño al que llamaban Juanga

Rufián es hijo de la emigración andaluza a Cataluña, esa que llenó el cinturón industrial de Barcelona en los años sesenta. Su padre es de La Bobadilla, en la provincia de Jaén; las raíces de su madre están en Turón, en Granada. Los abuelos hicieron las maletas y se fueron al norte a buscar lo que el campo no daba, como miles de familias de la zona. Pero el pueblo del padre siguió siendo el lugar al que se volvía.

Olivares en La Bobadilla, una aldea de Alcaudete, en Jaén. / Wikicommons

Allí, de niño, no era Gabriel ni mucho menos Rufián. Era "Juanga", diminutivo de Juan Gabriel, y así lo recuerdan en el pueblo. Pasó veranos y semanas santas de su juventud en La Bobadilla, durmiendo en casa de un primo, bajando a la piscina, haciendo la vida de cualquier chaval de pueblo durante las vacaciones. Esa es la otra cara del hombre del Congreso: la del crío que se escapaba cada verano a una aldea de casas blancas rodeada de olivos, en la campiña alta del Guadalquivir, a cientos de kilómetros del asfalto en el que crecía el resto del año.

Un pueblo que cabe en un puñado de olivos

La Bobadilla existe, se puede pisar y se llega en coche: es una pedanía de Alcaudete, en el sur de la provincia de Jaén, a unos cuarenta kilómetros de la capital. Olivar hasta donde alcanza la vista, el de la provincia que produce más aceite de oliva del mundo, y una campiña de cerros suaves que en invierno se cubre de un verde cereal. No esperes monumentos ni multitudes. Espera silencio, un bar, y la sensación de estar en un sitio que la mayoría de los mapas turísticos se salta.

Olivares en los alrededores de La Bobadilla. / Wikicommons

El dato que mejor retrata al pueblo no es patrimonial, es humano: La Bobadilla tuvo más de 4.000 habitantes en los años cuarenta y hoy ronda los 1.200. Esa sangría de gente es, precisamente, la historia de la familia de Rufián y la de media Andalucía rural, la de quienes cogieron un tren al norte y dejaron atrás la casa del pueblo. Entender eso, de pie en una de sus calles, explica más del diputado que cualquier perfil.

El suelo, eso sí, lleva ocupado mucho más de lo que dura cualquier apellido. En el cercano Cerro del Esparto se excavó una necrópolis íbera datada en el siglo VI antes de Cristo, y de aquellas tierras han salido piezas que hoy se conservan en el Museo de Jaén.

La Bobadilla es una aldea que pertenece a Alcaudete, en Jaén. / Istock / Marc Venema

Y a un paso, en Alcaudete, está una parada que no te puedes perder: el castillo calatravo, encaramado sobre el casco. Fue fortaleza árabe y, tras la conquista de Fernando III en 1246, pasó a manos de la Orden de Calatrava, los monjes guerreros que custodiaban la raya entre Castilla y el reino nazarí de Granada. Subir a sus torres es ponerse en la piel de quien vivía en el filo de dos mundos, con el enemigo al otro lado del valle; dentro hay un centro de interpretación sobre la orden que levantó la plaza.

Lo que significa volver

Rufián reparte su vida entre Madrid y Barcelona, dos ciudades donde cada paso suyo se mira con lupa. Por eso, cuando habla de La Bobadilla, lo que describe es un contrapunto: un lugar donde, dice, no existe la hostilidad de las grandes urbes, donde puede ser simplemente el nieto de quien se fue. Es llamativo en alguien que vive del enfrentamiento dialéctico. El personaje discute de todo, menos de esto. El arraigo es la única trinchera que no defiende a gritos, porque no hace falta.

Hay algo honesto en ese retorno: un pueblo del que su familia tuvo que marcharse por necesidad y al que él vuelve por gusto, a caminar entre los mismos olivos que vieron irse a sus abuelos. La aldea sigue encogiendo, un vecino menos cada pocos años, camino de la mitad de la mitad de lo que fue. Y aun así tiene algo que no tienen casi ninguno de los miles de pueblos que en España se vacían en silencio: alguien que, cada vez que puede, la nombra en voz muy alta.