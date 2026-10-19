El Parque Natural más bonito de España está en Andalucía y se conoce como “la selva virgen de la Península Ibérica”: es el bosque de alcornoques más grande de España y Reserva de la Biosfera

Cuando se piensa en bosques bonitos para viajar en otoño, enseguida vienen a la cabeza sitios como la Selva de Irati, en Navarra, o el Valle de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Ambos tienen en común el hecho de estar situados en el norte de España. Y es que pocas veces se piensa en el sur como una opción para disfrutar de un otoño en la montaña. Error, porque las provincias esconden grandes extensiones de bosque, con grandes humedales y una vegetación tan exuberante que incluso recuerdan a un bosque subtropical.

Selva de Irati / Istock

Uno de los más especiales lo hemos encontrado entre las provincias de Cádiz y Málaga: es el Parque Natural de Los Alcornocales, un paisaje especial por su ubicación; distinto, porque tiene muy poco que ver con los bosques más conocidos que suelen asociarse a la península y muy singular: alberga el mayor alcornocal de la península ibérica, según los datos que manera la Junta de Andalucía.

Sara Fernández García

La última serla virgen de España

El Parque Natural de Los Alcornocales ocupa unas 174000 hectáreas y se extiende por 18 municipios. Y aunque el alcornoque, el árbol que le da nombre, es el más abundante de toda la extensión, esconde interesantes comunidades de quejigos, acebuches, robles melojos, encinas y otras especies mediterráneas. Pero es mucho más: cuenta con formaciones y rincones mágicos que lo convierten en un paraje de lo más singular.

Lleno de secretos y rincones mágicos / Istock

Es precisamente el contraste entre el paisaje mediterráneo y la vegetación húmeda de los canutos lo que hace que este paraje sea tan excepcional. Los canutos son el nombre con el que se conoce a los valles fluviales estrechos y encajados donde la humedad favorece una vegetación excepcional. Conservan especies de helechos y otras plantas que recuerdan a bosques antiguos, supervivientes de épocas geológicas más cálidas y húmedas. Es uno de los rasgos más singulares del parque, y motivo por el que se le conoce como “la última selva virgen de España”.

Es la última selva virgen de España / Istock / Rudi Ernst

Reserva de la Biosfera

Todo el entorno fue reconocido como Parque Natural en 1989, pero no es el único título que ostenta este lugar de gran valor ecológico y paisajístico. En 2006 fue reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, una distinción que no se entregó de forma aislada, sino como parte de una reserva más amplia que conecta espacios naturales de Andalucía con el norte de Marruecos.

Y un título más: está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Su ubicación junto al Estrecho y la importancia de sus hábitats explican su protección dentro de la normativa europea. También forma parte de la red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación.

Un territorio clave para la producción de corcho / Istock / Jesus Noguera Fernandez - www.jesusnoguera.com

La capital del corcho

Tratándose del mayor alcornocal de la península ibérica, es más que evidente que el parque es un territorio clave para la producción de corcho a nivel nacional (según datos oficiales, el parque concentra alrededor del 30 % de la producción nacional de corcho). De hecho, la historia del parque está ligada a la relación entre los pobladores locales y el abastecimiento del bosque mediante la extracción del corcho, una relación que ha ido pasando durante generaciones y que ha sido la base de la identidad cultural y económica de la zona.