Es perfecto para visitar un fin de semana de otoño y está considerado el pueblo más bonito de España: pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad y un castillo medieval de origen islámico

De los 8.132 municipios que actualmente se encuentran en España, según el Instituto Nacional de Estadística, solo uno ha logrado ser considerado el pueblo más bonito de España y el destino turístico perfecto para visitar un fin de semana este otoño. Hablamos del Albarracín, un pueblo que se encuentra en el suroeste de la provincia de Teruel, que según la Asociación de “Los Pueblos Más Bonitos de España” fue nombrado como el más bonito gracias a su gran valor arquitectónico y patrimonial.

Adriana Fernández

Lo que hace único a este municipio es su color rojo tan característico que podemos ver en sus fachadas y callejones construidos con un sello especial mezclado con óxido de hierro de la sierra, aportando un color salmón y rojo muy característico. Aparte, su Patrimonio Medieval es uno de los más visitados e importantes a nivel nacional, tanto así que fue declarado Conjunto-Histórico Artístico en el año 1961, convirtiéndose en la primera ciudad monumental de Aragón.

Albarracín. pueblo medieval / Istock / fcafotodigital

Albarracín: joya del Patrimonio de Aragón

Tiene apenas mil habitantes, pero su casco medieval está tan bien conservado que da la sensación de viajar en el tiempo. Se ubica en su propia sierra, la Sierra de Albarracín, pegada a la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, un espacio protegido por la Unesco que abarca la naturaleza y los ríos entre Teruel, Cuenca y Valencia. Lo primero que debes visitar, y que además es el centro del pueblo, es su Plaza Mayor, donde nacen y mueren todas las calles.

Albarracín, pueblo de Teruel / Istock / herraez

Está presidida por el ayuntamiento del siglo XVI y además se encuentran otros edificios de gran importancia como el Banco Hispano, con su balcón de esquina. La catedral del Salvador y el Palacio Episcopal es otro de los edificios más importantes de la ciudad, fue edificada en el siglo XVI y se trata de una joya de estilo gótico de una sola nave con capillas entre los contrafuertes. Lo más destacable a simple vista es su gran campanario de planta cuadrada y donde además encontrarás restos romanos.

¿Qué hay en su interior? Dentro encontrarás el retablo del altar mayor, obra de Cosme Damián Bas; el retablo de San Pedro, de Gabriel Joli, tallado en madera de pino a finales del siglo XV; el retablo de San Juan Bautista y el coro.

Muy cerca del centro del pueblo, el Castillo de Albarracín o conocido como el “Alcázar”, se trata de un yacimiento militar de origen medieval e islámico que solo se puede visitar por las rutas organizadas por la Fundación Santa María de Albarracín. Al pasear por el borde interior del casco antiguo cruzarás las antiguas puertas de la ciudad, como el Portal de Molina y el Portal del Agua, que servían tanto de defensa como de aduana en la época medieval.

Castillo de Albarracín / Istock / sanniely

Además, si lo que te gustan son las fotos, la calle azagra es perfecta para ti, aquí encontrarás la famosa casa azul, una pintoresca casa del siglo XVII pintada de color azul que rompe con el tono rojizo característico del pueblo.

Albarracin, Aragón, España / Istock / Rudolf Ernst

Pinturas rupestres de Albarracín: Patrimonio Mundial por la Unesco

Estas famosas pinturas forman parte del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, un bien excepcional que fue declarado por la Unesco Patrimonio Mundial en el año 1998. Las encontrarás en los llamados abrigos rocosos, que para quien no lo sepa, son cuevas naturales poco profundas formadas en las paredes de arenisca roja.

El Dato Estos murales prehistóricos se encargan de reflejar sus creencias, mitos y la vida cotidiana en sus pinturas, así como escenas de caza, rituales o enfrentamientos.

Las obras abarcan un periodo que va desde el 6000 a. C. hasta el 2000 a. C., donde se puede observar el uso predominante del arte levantino, caracterizado por el dinamismo y la representación de seres humanos y animales pintados en tonos rojos y blancos, o el arte esquemático, que, aunque se trate de un estilo posterior, reducía sus formas a símbolos abstractos, líneas y trazados geométricos