Se llama "el pueblo de las cien reliquias" y es uno de los más bonitos de España en otoño: se guardan en una arqueta y solo se enseñan una vez al año

Es un pueblo de paso: por aquí discurre el Camino de Santiago procedente del puerto de Somport, en su primera etapa aragonesa camino de Jaca, la capital de la comarca, a poco más de ocho kilómetros. Muchos se detienen en su iglesia apenas unos minutos antes de continuar su camino, sin imaginar que entre los muros se conserva uno de los tesoros más curiosos de Aragón. La historia habla de un peregrino agradecido con la hospitalidad de sus gentes. Un simple gesto que ha servido para convertir este enclave en uno de los más simbólicos de España.

Castiello de Jaca (Huesca) / Turismo de Castiello de Jaca

Se trata de Castiello de Jaca, conocido como el pueblo de las cien reliquias. Situado en el valle del Aragón, a unos 921 metros de altitud, está estrechamente ligado a esta posición estratégica, que convirtió la localidad en lugar de paso para caminantes, comerciantes y viajeros. Hoy mantiene esa vocación de acogida, aunque quienes se acercan hasta aquí también encuentran patrimonio medieval y un entorno natural auténtico.

Sara Fernández García

En otoño, cuando los bosques de la vecina Garcipollera (un valle lateral repoblado de pinos a mediados del siglo XX para frenar la erosión y proteger el embalse de Yesa) se tiñen de ocres y amarillos, el entorno de Castiello se convierte en uno de esos rincones pirenaicos que premian a quien se desvía de la carretera: un apeadero de tren casi en el propio pueblo da acceso, en apenas quinientos metros a pie, a las pozas naturales del río Ijuez, frías todo el año y rodeadas de sombra.

Las reliquias de un peregrino que han puesto al pueblo en el mapa

Pero lo que ha dado fama a Castiello de Jaca durante siglos no son sus paisajes, sino lo que guarda su iglesia. En lo más alto del pueblo se alza la Iglesia de San Miguel, de origen románico del siglo XII. En sus inmediaciones todavía pueden reconocerse vestigios de distintas épocas, entre ellos restos del antiguo cementerio medieval y de una fortaleza que desempeñó funciones defensivas en el valle. Sin embargo, el elemento que despierta mayor curiosidad se encuentra en el interior del templo: una arqueta de madera y plata que custodia casi bien reliquias de distintos santos.

La Iglesia de San Miguel en Castiello de Jaca (Huesca) / Turismo de Castiello de Jaca

La tradición cuenta que un peregrino procedente de Valencia llegó a Castiello de Jaca sin fuerzas para continuar su viaje. Los vecinos le dieron cobijo y le ayudaron a recuperarse. Agradecido por aquella hospitalidad, el caminante decidió entregar sus pertenencias a quienes le habían socorrido. El cofre que ha llegado hasta nuestros días fue realizado en Jaca en 1825 por un artesano conocido como Cotín. Su decoración y los distintos materiales de sus relicarios (entre ellos plata, latón, hierro, madera y vidrio) forman parte del atractivo de esta pieza.

Las reliquias de Castiello de Jaca (Huesca) / Turismo de Castiello de Jaca

Cabe destacar que, aunque la leyenda habla de un centenar de reliquias, el inventario realizado tras la restauración de 2014 identificó tan solo catorce piezas, pertenecientes a san Vicente Ferrer, santa Lucía, santa Bárbara, santa Cecilia, san Pedro de Arbués, santo Tomás de Aquino, san Juan Bautista y san Antonio de Padua, además de una astilla de la cruz y una espina de la corona de Cristo. Dos casas particulares del pueblo conservan además reliquias propias que no se exponen públicamente.

Solo se abre una vez al año La arqueta solo se muestra durante una jornada concreta del año, el primer domingo de julio. Es entonces cuando vecinos y visitantes se reúnen para participar en la celebración de las Fiestas de las Reliquias. El alcalde conserva la llave del cofre, que permanece cerrado el resto del tiempo. Tras la misa en la iglesia de San Miguel, se abre la caja de plata y se muestran al público, con entrada libre.

Paisajes de cuento y una gran catedral

Para quien disponga de más tiempo, la Garcipollera ofrece, además de sus pozas, una notable riqueza forestal y una colonia de ciervos descendiente de solo tres ejemplares introducidos desde los Montes de Toledo. A ocho kilómetros, Jaca completa cualquier visita con su Catedral de San Pedro, de hacia 1080, considerada la primera gran catedral románica construida en España. ¡Pero eso no es todo! Al final del recorrido espera Santa María de Iguácel, una iglesia románica del siglo XI que destaca por su valor histórico.

El entorno de Castiello de Jaca (Huesca) / Turismo de Castiello de Jaca

¿Te perderías por su riqueza monumental este otoño? Hay preguntas que no necesitan respuesta...