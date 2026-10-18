La villa medieval abrazada por dos ríos donde comer la mejor tortilla de patatas de España: perfecta para recorrer a pie sus soportales de piedra y un casco histórico de iglesias góticas

Si hay una razón para poner rumbo a las Tierras de Betanzos en otoño es sentarse a la mesa. A media hora de A Coruña, esta antigua villa medieval no solo presumió en su día de ser una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia, sino que hoy ostenta con orgullo el título de templo indiscutible de la tortilla de patatas. Con esto te basta como excusa para escaparte a descubrir un centro histórico repleto de historia.

Arquitectura tradicional de Betanzos / Istock / ZHARATE

Octubre es además el momento ideal para dejarte caer por sus calles, ya que del 14 al 18 de octubre de 2026 se celebra la tradicional Semana da Tortilla, donde varios locales de la localidad compiten por elaborar la mejor receta del año. Es el plan perfecto: puedes ir de tasca en tasca probando pinchos a muy buenos precios (2,50 euros la tapa) y disfrutar del ambiente que se respira en sus plazas antes del gran fallo del concurso el domingo 18.

El verdadero origen de la tortilla de patatas: se creó en el corazón de la comunidad más infravalorada de España / Adriana Fernández

La fórmula del éxito: patata, huevo, aceite y sal

La tortilla que sale de la cocina en Betanzos no se parece mucho a las del resto de nuestra geografía. Al cortarla, el huevo queda jugoso y la patata tiene una textura muy distinta a la de las tortillas más cuajadas, lo que la ha convertido en una de las señas gastronómicas de esta ciudad. La receta local no tiene misterios y no lleva cebolla ni ningún ingrediente extra que la haga diferente. La clave está en la calidad de la patata gallega cortada muy fina, el punto justo de fritura y unos huevos que apenas rozan la sartén para lograr esa textura tan característica que divide a los puristas.

¿Tortilla poco cuajada? Lo tuyo, entonces, es el estilo Betanzos. / Istock / Xurxo Lobato / Istock

Restaurantes emblemáticos de la zona, como el conocido Mesón O Pote, se han alzado en el pasado con el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, convirtiendo la localidad en una parada obligatoria para cualquier viajero foodie. Ve recorriendo todos para comprobar cómo cada cocinero le da su toque personal a un plato aparentemente simple.

Marcharse justo después de comer sería quedarse solo con la mitad

Su casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, es perfecto para recorrer a pie. Las calles empedradas te llevan hacia la plaza de la Constitución, flanqueada por la Torre del Reloj y por construcciones nobiliarias. Bajo los soportales de piedra de sus avenidas principales encontrarás pequeñas tabernas de toda la vida y comercios locales.

En muy pocos metros cuadrados se concentran tres joyas del gótico gallego que reflejan la importancia de la villa durante la Edad Media: San Francisco, Santa María do Azougue y la iglesia de Santiago.

Parte del casco antiguo de Betanzos / Istock / Lux Blue

La parada más obligada es a San Francisco, fundada por el noble Fernán Pérez de Andrade. En su interior hay un conjunto único de sepulcros medievales. El más impactante es el del propio Andrade, un sarcófago levantado sobre las esculturas de un oso y un jabalí (los animales de su linaje). Santa María do Azougue destaca por la riqueza escultórica de sus capiteles, mientras que la iglesia de Santiago guarda un espléndido retablo atribuido a Cornelius de Holanda.

Paseos fluviales entre el Mandeo y el Mendo

Betanzos está abrazada por agua por sus dos lados. Como se asienta sobre una pequeña colina cerca de la ría, la villa creció rodeada por el cauce de los ríos Mandeo y Mendo, que unen sus caudales a un paso del centro antes de desembocar en el mar.

Betanzos es uno de los templos de la tortilla, pero su origen está en otro lugar de España. / Istock

Tras una buena comida y un paseo por el gótico local, es un planazo bajar a las orillas del Mandeo para caminar a la sombra de la ribera. Y si te queda tiempo por la tarde, acércate al Parque do Pasatempo, un precursor de los parques temáticos modernos que levantaron a principios del siglo XX los hermanos García Naveira tras su regreso de América.