El palacete señorial del siglo XIX de Granada en el que se rodó ‘La Bola Negra’ de Los Javis: en una colina y con estanques y jardines románticos

Sube hasta la colina de la Sabika y deja atrás el bullicio que rodea los accesos principales a la Alhambra, porque hay premio. Justo al lado del complejo monumental se encuentra el Carmen de los Mártires, un espacio perfecto si te apetece dar un paseo tranquilo por Granada entre estanques, sombras centenarias y galerías al aire libre. En octubre de 2025 este palacete decimonónico y sus amplios jardines llamaron la atención de los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, que lo eligieron como escenario principal para rodar escenas de exteriores de su exitosa película La bola negra.

Fuente del Jardín Francés de Carmen de los Mártires / Istock / diegograndi

Lo mejor de este sitio es que puedes moverte a tu ritmo, cruzando de un jardín de trazado francés a otro de inspiración inglesa, asomándote a sus fuentes de piedra o parándote en sus balcones naturales para ver la silueta de la ciudad y las cumbres de Sierra Nevada al fondo.

Adriana Fernández

De refugio de cautivos a escenario de cine con Los Javis

En la época musulmana este lugar se conocía como el campo de Abahul, y tras la conquista de los Reyes Católicos pasó a llamarse el corral de los Cautivos, ya que la tradición popular decía que en estas lomas estaban las mazmorras subterráneas y estaban en cautiverio numerosos mártires cristianos.

El palacete señorial y cómo son los jardines tal y como se ven hoy en día datan de 1846, cuando el banquero Carlos Calderón y Molina compró la finca para construir una villa donde retirarse del centro urbano. Casi dos siglos después, el equipo de La bola negra aprovechó este elegante rincón para recrear la Granada del pasado en su película sobre Federico García Lorca, grabando varias secuencias en los paseos y terrazas de la propiedad.

El palacete en Granada / Wikimedia Commons

Al caminar por el Carmen de los Mártires vas a ir descubriendo varios ambientes en muy poco espacio. Por ejemplo, al cruzar la entrada te encuentras con el jardín francés, que se caracteriza por su orden geométrico y por la imponente fuente de Neptuno que preside el conjunto. A pocos metros, te adentras en el jardín inglés, donde los senderos serpentean entre árboles y bancos de piedra ideales para sentarte a leer. También hay un acogedor patio de inspiración nazarí con sus laberintos de plantas, un palmeral que le da un toque tropical al recinto y un gran estanque donde suele verse nadar a patos y cisnes.

Hay distintos ambientes en muy poco espacio / Wikimedia Commons

El acceso a toda la zona de jardines es totalmente gratuito. Si no te apetece hacer a pie la subida desde el centro o el Realejo, las líneas de autobús C30, C32 y C35 te dejan a un par de minutos caminando de la puerta principal.

En cuanto a los horarios de visita para la temporada de invierno (que va del 15 de octubre al 31 de marzo), los jardines abren de lunes a viernes en turno de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Durante los fines de semana y días festivos el recinto permanece abierto de forma continuada de 10:00 a 18:00 horas. Es un plan sencillo, relajado y muy fácil de combinar con cualquier ruta por Granada.