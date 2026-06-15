Cinco Villas: el rincón de Aragón que se convertirá en el destino rural del futuro

La Comarca de Cinco Villas se ha consolidado como el gran referente de la transformación digital turística en Aragón tras recibir una inversión de 846.153 euros de los fondos europeos NextGenerationEU. Al convertirse en la única comarca de España y el único territorio aragonés seleccionado en esta competitiva convocatoria del Ministerio de Industria y Turismo, este territorio aragonés invita a los viajeros a descubrir un patrimonio excepcional a través del innovador ecosistema Cinco Villas Nexa.

Este proyecto estratégico implantará sensores de aforo, sistemas de acceso autónomo y herramientas de domotización en sus principales joyas medievales y naturales antes de mediados de 2026, logrando una gestión eficiente y sostenible basada en el análisis de datos en abierto que promete revolucionar la experiencia de quienes buscan una escapada auténtica.

Un viaje inteligente por el Medievo y la naturaleza

Adentrarse hoy en las Cinco Villas es realizar un viaje en el tiempo donde la historia más pura se da la mano con la innovación en el turismo rural. El objetivo principal de esta revolución tecnológica es recopilar datos útiles sobre el turismo para lograr una gestión eficiente y sostenible que proteja el entorno mientras fascina al visitante.

Para conseguirlo, la comarca se conectará a la Plataforma Inteligente de Destinos nacional y ha desarrollado la plataforma territorial propia Cinco Villas Nexa. Este sistema pionero controlará de forma invisible la afluencia y el acceso a espacios patrimoniales emblemáticos.

Además, tras realizar un exhaustivo inventario de recursos turísticos con cerca de setecientos activos locales, se han diseñado espectaculares vídeos y fotografías de alta calidad que ya se pueden disfrutar en su web y en una futura aplicación móvil turística ideal para planificar la ruta perfecta desde el teléfono.

Ruta en bicicleta y senderismo por las Bardenas Negras / Cedida por Comarca Cinco Villas

Secretos patrimoniales que cobran vida en tu móvil

La transformación digital turística intervendrá directamente en dieciséis recursos esenciales de la zona mediante la instalación de sensores de aforo, sistemas de acceso autónomo y una sutil domotización de museos y monumentos que facilitará la entrada al viajero.

En tu próxima escapada por la comarca descubrirás nuevas audioguías y contenidos multimedia interactivos que saltarán directamente en tu dispositivo gracias a códigos QR y balizas Bluetooth a medida que caminas. Entre los mágicos espacios beneficiados que justifican el viaje destacan el Centro de Interpretación de la Micología de Isuerre, el área de autocaravanas de Layana para los amantes de la libertad sobre ruedas, el albergue de Biel, el imponente e imprescindible castillo de Sádaba, la fascinante sinagoga de Uncastillo o el idílico sendero hacia el Pozo Pigalo en Luesia.

Paisaje Lunar de los Aguarales de Valpalmas / Cedida por Comarca Cinco Villas

La ruta continúa sorprendiendo al viajero en el monumental acueducto romano de Los Bañales, el paisaje lunar de los Aguarales de Valpalmas y las joyas románicas que esconden las iglesias de Luna, Biota y Bagüés.

Uncastillo tiene seis iglesias (centro de interpretación de San Martín) / Cedida por Comarca Cinco Villas

Un destino sostenible para la desconexión

Toda la tecnología empleada en esta aventura utiliza datos en abierto e interoperables regulados por la Secretaría de Estado de Turismo, lo que garantiza una conexión fluida y cómoda para el usuario. Este vanguardista enfoque impulsa un turismo más sostenible que sustituye los folletos de papel por guías digitales, haciendo que los tesoros de la zona sean totalmente accesibles para todos los públicos y mitigando la dispersión geográfica del territorio.

Gracias a este enorme impacto, la comarca se ha consolidado en tiempo récord como el gran referente de innovación en el turismo rural en España, habiendo expuesto con gran éxito su modelo de gestión en la Segunda Cumbre de la Economía del Dato Gaia-X en Toledo y en el último Congreso Nacional de Escapada Rural en Cádiz.

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Las Cinco Villas ya no son solo un destino de postal medieval, sino la oportunidad perfecta para experimentar el turismo del futuro en un entorno rural inolvidable.