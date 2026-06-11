Descubre 4 monumentos en Occitania con el Centre des monuments nationaux

Castillo y murallas de la ciudadela de Carcasona

Una experiencia única en la muralla fortificada más grande de Francia.

Acceder a las murallas y al castillo condal de la ciudadela de Carcasona es adentrarse en 2500 años de historia, de los cuales 1000 corresponden a la arquitectura militar.

Desde los vestigios de construcciones romanas hasta los sistemas defensivos de la Edad Media y la reconstrucción de Viollet-le-Duc, el monumento es un testimonio ideal de los siglos pasados. El castillo alberga una colección de arte lapidario y en la torre del homenaje se pueden contemplar pinturas murales. Desde lo alto de las murallas se divisan la cadena de los Pirineos y la Montaña Negra, las callejuelas de la ciudad medieval y los barrios circundantes.

Castillo y murallas de la ciudadela de Carcasona / MATHIEU, GEOFFROY - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Exposición La Ciudad, una historia en imágenes - Hasta el 31 de enero de 2027

A través de dibujos, manuscritos, fotografías, cuadros y películas, esta exposición recorre la evolución de la Ciudad de Carcasona y la forma en que se ha convertido en un monumento emblemático de la Edad Media, reinterpretado a lo largo del tiempo en carteles, películas, cómics y videojuegos. Incluida en la entrada.

Aigues-Mortes, vistas desde la torre de Constanza / LECAT, LAURENT - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Torres y murallas de Aigues-Mortes

La imponente fortaleza de San Luis, puerta de entrada a la Camarga.

A las puertas de la Camarga, entre Nimes y Montpellier, descubre una joya de la arquitectura gótica del siglo XIII.

Inquebrantable fortaleza de arena mandada construir por San Luis, las torres y murallas de Aigues-Mortes dominan desde hace más de 700 años estas tierras salvajes. A través de maquetas, proyecciones monumentales y mesas táctiles, la historia del monumento se va desvelando a lo largo de la visita, desde la torre del homenaje hasta la torre de Constanza, pasando por la muralla fortificada con sus fascinantes panorámicas.

Fortaleza de Salses / BILLON, SAMMY - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Fortaleza de Salses

Una fortaleza española en territorio francés.

Explora a tu ritmo este monumento único, sumérgete en su fascinante historia y admira su impresionante arquitectura: ¡una experiencia que no te puedes perder!

La fortaleza de Salses, joya arquitectónica situada entre Perpiñán y Narbona, es un testimonio excepcional de la historia militar estratégica de finales del siglo XV. Construida entre 1493 y 1503 por los Reyes Católicos, marca la transición entre los castillos medievales y las fortificaciones modernas. Con sus gruesos muros y su imponente torre del homenaje, ilustra el arte de la guerra de la época, mezclando influencias hispano-árabes e innovaciones defensivas.

Apertura de la torre del homenaje de la fortaleza de Salses en visita libre

La fortaleza de Salses se enriquece este año con varias novedades para mejorar la experiencia de los visitantes. La torre del homenaje estará accesible en visita libre en primavera, mientras que se instalarán nuevos carteles culturales y de señalización, así como un recorrido sonoro, en todo el monumento.

Exposición Las 7 virtudes, armaduras y arte - Fotografías de Sylwia Makris - De junio a septiembre de 2026

En colaboración con el Samurai Museum Berlin, esta exposición explora los fascinantes paralelismos entre la arquitectura militar y el arte del armamento en Europa y Japón a finales de la Edad Media, a través de armaduras, cascos y equipamientos de gala.

Ensérune, oppidum y museo arqueológico / MATHIEU, GEOFFROY - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Ensérune, oppidum y museo arqueológico

Una encrucijada de civilizaciones.

El museo, recientemente renovado y modernizado, permite descubrir esta importante ciudad celta fortificada del sur de Francia. Las colecciones expuestas, fruto de un siglo de excavaciones, dan testimonio del papel estratégico, comercial y cultural del oppidum. Los exteriores arbolados invitan a dar un paseo por los barrios residenciales, en un ambiente mediterráneo y con magníficas vistas panorámicas desde las Cevenas hasta los Pirineos.

Exposición Los pioneros - Hasta el 8 de noviembre de 2026

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A través de archivos, correspondencia, fotografías y objetos inéditos, esta exposición inmersiva recorre la aventura científica y humana de los primeros descubridores del oppidum, desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. El visitante conocerá a las nueve personalidades que contribuyeron a la puesta en valor de Ensérune, lo que llevó al yacimiento a formar parte, ya en 1936, del círculo de los Museos Nacionales. Más información en www.monuments-nationaux.fr/es