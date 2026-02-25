La esencia de lo auténtico habita en el interior del destino ‘Costa de Almería’

El patrimonio cultural del interior se ha visto reforzado con la apertura del Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC), ubicado en el antiguo Hospital Provincial de Almería. Este proyecto supone una de las principales actuaciones de recuperación patrimonial de la Diputación y amplía la oferta cultural del destino. El museo alberga obras de destacados artistas del realismo español y se suma a otras iniciativas de puesta en valor del patrimonio, como la futura rehabilitación del Cortijo del Fraile, enclave de gran relevancia cultural y cinematográfica situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.