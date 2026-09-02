El país más barato de Europa también es el destino ideal para mayores de 65: sitios arqueológicos, ciudades históricas y playas de agua turquesa

Cuando fui de viaje a Albania, esperaba vivir la experiencia de la Riviera Albanesa, las playas europeas que parecen salidas del Caribe, salpicada de alguna visita cultural a ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad, parques nacionales de naturaleza exhuberante y un sitio arqueológico romano. Lo que no sabía era que descubriría un país desde el que descubrir los lugares de interés con una libertad inusitada.

Albania compagina playas de agua turquesa con lugares de interés / Unsplash / Olga Budko

Por qué Albania es un viaje perfecto para mayores de 65 años

En Albania se vive a otro ritmo, uno marcado por la cercanía del Mediterráneo y la ausencia de la estricta regulación de la Unión Europea. En este país visitarás castillos y ruinas sin barreras físicas que te separen de las piedras ni personal de seguridad entrenado para regañarte si pisas en el lugar inadecuado. Podrás explorar cada rincón de interés con libertad, usando solo tu propio juicio como límite.

El equilibrio de un país que concentra en un territorio relativamente pequeño prácticamente de todo (cuenta con una extensa zona costera, montañas, una ciudad cosmopolita y varias localidades declaradas Patrimonio de la Humanidad) es perfecto para los viajeros que buscan combinar interés y tranquilidad. Los enclaves históricos se visitan despacio, callejeando con calma y deteníendose a degustar las delicias locales. Las playas, por su parte, son de agua turquesa sin tener que asumir un vuelo de 10 horas hasta el Caribe.

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Qué visitar en Albania: rincones de interés cultural, playas y ciudades

Un viaje a Albania no está completo si no exploramos todas sus dimensiones.

En primer lugar está la más conocida por las postales de Internet: la Riviera Albanesa. Las imágenes son reales: prácticamente toda la costa de Albania presenta un agua transparente y de color azul turquesa que no tiene nada que envidiar a la de los paraísos mexicanos. Algunos de los mejores lugares para explorarla son Ksamil y Hïmare.

Las playas de Albania son de un azul impresionante / Unsplash / Toksot

El siguiente imprescindible es la dimensión cultural. Hay dos ciudades que están declaradas Patrimonio de la Humanidad en Albania: Berat y Gjirokastra. Además, el país cuenta con un impresionante yacimiento arqueológico romano en el que podrás perderte entre villas milenarias.

Por último, los amantes de la naturaleza podrán deleitarse en paseos como el que rodea la laguna del Ojo Azul, un impresionante pozo subacuático que parece tener una fuente de luz a muchos metros de profundidad, o, si son más aventureros, explorar la zona montañosa del norte de Albania, un tesoro natural apenas tocado por el hombre.

Berat, la Ciudad de las Mil Ventanas en Albania / Unsplash / Mark de Jong

Albania: el país más barato de Europa

La popularidad reciente de Albania tiene más de un motivo. Además de responder a todo tipo de viajeros gracias a su variada oferta, Albania puede presumir de ser uno de los destinos más baratos a los que se puede ir desde España. Si bien son ciertos los rumores que afirman que ya no es tan económica como fue hace años, lo cierto es que sigue siendo posible comer en las zonas más turísticas de Albania –y comer bien– por menos de 10€ por persona.

Albania conserva varios castillos impresionantes / Unsplash / Fabian Kuhne

Cómo organizar un viaje a Albania

Las particularidades del destino hacen que sea muy recomendable organizar este viaje de la mano de alguna entidad que pueda respaldarnos. Detalles del itinerario como saber qué priorizar en función de nuestros gustos, dónde inviertir más días o en qué orden recorrer el país justifican reservar a través de una agencia, pero también sucede con las diferencias específicas, como las exigencias de de alquiler de coches albanesas, la regulación de tráfico o los horarios de los establecimientos; cuyo desconocimiento puede repercutir en un sobrecoste para el viajero.

Con el objetivo de inspirar primero, y definir un viaje personalizado después, Club VIAJAR y PANGEA se han unido en una colaboración para ofrecer viajes a medida. Partiendo de las recomendaciones de los expertos de VIAJAR, y con el acompañamiento excelente de PANGEA, los viajeros pueden crear un itinerario de acuerdo a sus preferencias en cuanto a lugares que visitar, alojamientos y presupuesto.

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Tirana, la capital de Albania / Unsplash / Mario Beqollari

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