Molina de Aragón: una joya medieval que nunca se apaga

Ese impulso se refuerza con otro reconocimiento que va más allá de la monumentalidad: Molina de Aragón forma parte de la Red de Pueblos Mágicos de España, una iniciativa sin ánimo de lucro que distingue a aquellas localidades con una singularidad especial. Este sello valora tanto el patrimonio material como la identidad viva de sus gentes, su paisaje, sus tradiciones y su capacidad para emocionar. La magia se percibe en sus calles empedradas, en la silueta del castillo al caer la tarde, en el rumor del río que atraviesa la ciudad y ahora también en la nueva iluminación nocturna que convierte su perfil en una postal de luz.