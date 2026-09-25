El castillo de Cáceres donde puedes pasar la noche por menos de 30 euros: una fortificación del siglo XVI en medio de un olivar convertida en casa rural de ensueño

A 12 kilómetros al sur de Cáceres se encuentra el Castillo de las Arguijuelas de Arriba, una emblemática fortaleza palaciega del siglo XVI declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1986 y mandada edificar por don Diego García de Ulloa, regidor de Cáceres y caballero de la Orden de Santiago. Como la mayoría de las grandes fortalezas ibéricas, su propósito fue principalmente defensivo, aunque también se utilizó como residencia señorial y palacio de campo, que a diferencia de otras fortalezas militares en España como el Castillo de Loarre en Huesca, este palacio combina una arquitectura defensiva con la comodidad de una casa de campo nobiliaria, convirtiéndose en una casa rural de ensueño.

Adriana Fernández

Actualmente, este monumento cuenta con la máxima protección del Patrimonio Histórico español tras ser declarado Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento. A pesar de que hayan pasado siglos desde su construcción, este palacete se conserva en unas condiciones excelentes gracias a su magnífica restauración permitiendo incluso alojarse en sus estancias a precios completamente accesibles desde 30 euros por persona y noche en grupos.

El Dato Realmente cuenta con muy pocas habitaciones, algunas de ellas están ambientadas como Junior Suite Mazmorra, Suite de la Torre o la Planta Baja junto al Patio de Armas.

¿Qué te puedes encontrar dentro de esta joya arquitectónica?

Al entrar te encontrarás con el corazón del palacio, el Patio de Armas y Galería Porticada, un patio central de estilo renacentista rodeado de galerías con arcos de piedra y columnas, que actúan como distribuidor principal hacía todas las salas que lo componen y aporta luz natural al interior. Si continuamos hacia la planta principal, es imposible no toparse con el Gran salón de las recepciones o conocido como “la planta noble”, una estancia destinada a los actos oficiales, banquetes y audiencias de los señores de Ulloa.

El Castillo de las Arguijuelas de Arriba / wikimedia Commons/ElPantera

Los dormitorios señoriales se orientan hacia el patio interior o al exterior mediante ventanales con repisas de piedra, diseñadas para ofrecer aislamiento térmico y privacidad a la familia noble. Las zonas del servicio y las bodegas, se encuentran en la planta baja y el subsuelo, son espacios abovedados destinados a las cocinas originales, almacenes de víveres, despensas para la conservación del vino y aceite producidos en la finca.

El Dato El oratorio o la capilla privada, no pueden faltar, son pequeños espacios dedicados al culto religioso de la familia, característico de los palacios nobiliarios castellanos de la época.

Leyenda de los “hermanos castillos”

A solo 500 metros se encuentra el Castillo de la Arguijuela de Abajo. Cuenta la leyenda que Don Diego de Ovando levantó el castillo de arriba para él y su esposa, mientras que cedió el de abajo a su madre, se dice que la poca distancia entre las fortalezas daba pie a rivalidades familiares. Como todos los palacios de cuento, tienen sus propios misterios y pasadizos ocultos, este no iba a ser menos, hay una leyenda que cuenta que existe un pasadizo subterráneo secreto que comunicaba el castillo con los arroyos y campos vecinos. Sirvió durante muchísimo tiempo para escapar de persecuciones o trasladarse sin ser visto.

Castillo de las Arguijuelas de Abajo / wikimedia Commons/ElPantera

Si habéis tenido la oportunidad de visitar el castillo, os habréis fijado que en el jardín se conserva una pequeña casa de muñecas del siglo XIX, con mini puertas, ventanas y mobiliarios que se diseñó únicamente para los niños de la nobleza que habitaban el palacio.