El mayor sistema de cuevas de agua salada de Europa está en España: más de 14 kilómetros de galerías bajo la roca caliza y una fauna cavernícola única en el mundo

¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez de las Cuevas del Drach? Durante años han sido, probablemente, uno de los mayores atractivos turísticos de la isla de Mallorca. Y no es para menos: una cavidad subterránea formada por cuatro cuevas conectadas a través de un recorrido que suma unos 2400 metros de largo, a una profundidad máxima de unos 25 metros.

Las famosas Cuevas del Drach / 5

Eso sí, el gran protagonista de este lugar es el lago Martel, de unos 117 metros de longitud y 30 de anchura, ligeramente salado debido a su conexión con el Mediterráneo. Contemplar de cerca es sencillamente fascinante.

Noa Moubarriz

Sin embargo, poca gente sabe que la isla de Mallorca esconde una cavidad subterránea todavía más espectacular que las Cuevas del Drach: un enorme sistema de galerías subacuáticas situado muy cerca de la costa oriental de Mallorca, en el término municipal de Manacor (como las cuevas del Drach) y que cuenta con más de 14600 metros de desarrollo, según datos de un trabajo elaborado por la Universitat de les Illes Balears.

La cueva sumergida más grande de toda Europa

Lo asombroso de este complejo es que casi 14 kilómetros son completamente subacuáticos, mientras que solo unos 900 metros del total de las cuevas corresponden a galerías a cielo abierto. Cifras que la coronan como la mayor cueva sumergida conocida hasta ahora en el continente europeo. Una fantasía por la que merece la pena hacer una escapada de otoño a la isla balear, sin duda.

Más de 14 kilómetros de cueva subterránea / Istock / Mierzejewski Marcin

Lo más curioso es la historia que hay detrás, o mejor dicho, debajo, porque estas cuevas no se han podido documentar hasta hace relativamente poco tiempo. Durante años, los investigadores estuvieron cartografiando un laberinto de kilómetros bajo el agua que estaba literalmente oculto bajo la superficie de Mallorca. Hasta que por fin, en 2011, el equipo de espeleobuceadores de Xisco Gràcia y Pere Garamundi consiguió conectar dos cavidades que estaban separadas por unos 1.715 metros, después de años de exploración, un descubrimiento que fue mostrado posteriormente en el programa ‘Desafío Extremo’, con Jesús Calleja.

Enorme interés geológico y biológico

Más allá de su tamaño, que es lo que más impone al conocer la historia de las cuevas de Sa Gleda, su importancia reside en que se trata de un sistema subterráneo inundado, de enorme interés geológico y biológico, que además sigue teniendo una dimensión bastante desconocida para el público.

Mallorca esconde un mundo subterráneo de enorme interés geológico y biológico / Istock

Sa Gleda tiene una fauna cavernícola de enorme interés científico, y la administración balear identifica especies como el anfípodo Bogidiella balearica, endemismo de Mallorca, y el isópodo Typhlocirolana moraguesi, endemismo balear, además de otras especies de invertebrados troglobios.

Lo que sí está documentado es que contiene endemismos y especies relictas del Terciario, algunas con distribuciones muy localizadas. Es decir, son poblaciones que han conseguido sobrevivir durante millones de años en estos ambientes subterráneos relativamente estables. Y su importancia es tal, que la Cova de sa Gleda está protegida como Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 precisamente por el interés de su hábitat subterráneo.