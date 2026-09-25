La Reserva de la Biosfera de Galicia donde crece una planta que no verás en ningún otro lugar del mundo: está en un lugar repleto de cascadas

Galicia es uno de esos destinos perfectos para perderse y descubrir auténticas joyas arquitectónicas Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral de Santiago de Compostela. Un lugar donde disfrutar de sabores únicos como el famoso pulpo á feira o relajarse en playas paradisíacas como las del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en las Islas Cíes.

Adriana Fernández

Hay planes para todos los gustos, pero dejando a un lado la costa, la gastronomía y el patrimonio cultural, también merece la pena destacar su rica y diversa flora. Entre sus rutas de cascadas, bosques y montañas se encuentran especies botánicas únicas, como la Santolina melidensis, un pequeño subarbusto, que alcanza los 15 y 30 centímetros de altura y produce sus características flores redondeadas de color amarillo. Se encuentra en peligro de extinción y es característica de la Serra do Careón.

Fervenza de Brañas en Toques Serra do Careón / wikimedia Commons/Tanja Freibott

Un espacio natural protegido único en las tierras gallegas

Situada entre las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, La Serra do Careón, está protegida como Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000. Lo que más destaca es la singularidad de su geología con rocas ultrabásicas que dan lugar a un suelo particular donde crecen especies de flora exclusivas en todo el mundo como es el caso de la Santolina melidensis.

El Dato La acumulación de estas plantas convierte a la Serra do Careón en un "laboratorio evolutivo" a escala europea, motivo principal por el que forma parte de la Red Natura 2000.

Dejando un poco de lado su flora, centrémonos en su gran patrimonio arqueológico e histórico catalogado junto con la máxima protección cultural. Escondida junto al río en un municipio de Toques, la iglesia de San Antolín de Toques, es una joya prerrománica de los siglos X y XI. Pero si tenemos que destacar algo, ese es el Castillo de Pambre, declarado Bien de Interés Cultural, situado en Palas de Rei, es una de las pocas fortalezas medievales gallegas que sobrevivieron a las Revueltas Irmandiñas del Siglo XIV.

Río en el municipio de Toques Serra do Careón / wikimedia Commons/Tanja Freibott

Joyas del patrimonio gallego en el corazón do Xurés: sus alrededores

La zona montañosa del sudoeste de Ourense destaca por su enorme entorno natural, reconocido como Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, declarada en el año 2009 por la Unesco. Este gran territorio une el Parque Natural de Baixa Limia - Serra do Xurés en Galicia con el Parque Nacional da Peneda-Gerês en Portugal. Dentro encontrarás verdaderas joyas arquitectónicas como el Monasterio de San Salvador de Celanova, declarado Bien de Interés Cultural, es un impresionante convento de trazado renacentista y barroco, más conocido como “el escorial gallego”.

El Dato El Monasterio de San Salvador forma el corazón monumental y cultural de toda la comarca.

Muy cerca encontramos la Capilla de San Miguel de Celanova, una pequeña joya mozárabe del siglo X por San Rosendo, considerada uno de los monumentos prerrománicos más únicos e intactos de toda la Península Ibérica. Otro de los monumentos que aportan un gran legado histórico son, por un lado, la iglesia de Santa Comba de Bande, templo visigodo del siglo VII de planta de cruz griega que es un gran ejemplo de la arquitectura altomedieval hispana.

La 'Santolina melidensis', un pequeño subarbusto endémico en peligro de extinción / Istock / IMAG3S

Por otro, uno de los yacimientos más importantes en las tierras gallegas, el yacimiento de Aquis Querquennis, antiguo campamento militar y mansión viaria de la Vía Nova romana, situada en Bande junto al río Limia, cuyos restos están situados en las orillas del embalse para mostrar la organización territorial del Imperio.