La rotonda más grande de Europa mide 1,3 kilómetros y está en un pueblo perdido de Extremadura: rodea un cerro casi perfecto que parece una isla en mitad de un embalse

Tienes que conducir hasta un rincón perdido de La Siberia extremeña para descubrir una de las carreteras más extrañas de España. Por allí discurre la EX-322, que dibuja un círculo perfecto alrededor del Cerro Masatrigo, una imponente montaña que emerge en medio de las aguas del embalse de La Serena. El recorrido alrededor de la ladera roza los 1,3 kilómetros y, podemos afirmar que es la rotonda más grande de Europa. Pero no creas que te vas a encontrar un cruce al uso con varios carriles y muchas salidas: se trata de un tramo de carretera de sentido único que da la vuelta al monte entero.

Imagen del cerro Masatrigo. / Wikicommons

Desde el aire la estampa te deja sin palabras porque el agua rodea casi por completo la base y así resalta más la silueta geométrica casi perfecta en forma de cono. Es como si fuera una especie de isla unida por asfalto a tierra firme. ¿Parece mentira? Pues ve en persona a comprobarlo a Esparragosa de Lares, en Badajoz, donde se encuentra este enclave protegido que ostenta desde 2023 el título oficial de Monumento Natural de Extremadura.

Martín Álvarez

Vas a llegar conduciendo por la EX-322 y, al ser de un solo sentido, el trazado te obliga a dar la vuelta completa antes de retomar el camino. Aunque pienses que la principal gracia del Cerro Masatrigo pueda ser la rotonda, la verdad es que el propio monte es único, con una forma tan simétrica que la propia Junta de Extremadura la califica de prácticamente perfecta.

Alcanza los 528 metros de altitud sobre el nivel del mar y, cuando el embalse roza su capacidad máxima, sobresale 176 metros por encima del agua. Antes de que el embalse cubriera la zona, el río Guadalemar ya dibujaba un meandro a los pies del monte hasta unirse al Zújar, pero la posterior inundación acentuó su aislamiento y convirtió al cerro en una especie de península flotante que atrae incluso a conocidas marcas de coches para rodar sus anuncios (ya te estabas preguntando de qué te sonaba tanto...).

El icónico Cerro Masatrigo, en la comarca pacense de La Siberia / Wikimedia Commons

Un santuario natural entre agua y dehesa

Una vez dada la vuelta, apaga el motor y baja del coche que hay mucho más por descubrir en este santuario de biodiversidad. El Cerro Masatrigo está integrado en la Red Natura 2000 dentro de la ZEPA Embalse de La Serena y, si te apasiona la observación de aves, saca los prismáticos y acércate a sus miradores. La lámina de agua atrae a especies emblemáticas como la cigüeña negra, el buitre leonado, la grulla común, la garza real o el cormorán grande, además de ser una zona donde campan majestuosas rapaces.

Esparragosa de Lares desde Sierra oeste / Wikimedia Commons / Juanro49

Para vivir la experiencia completa, te aconsejamos que hagas el recorrido a pie. Vas a encontrar dos itinerarios señalizados que parten del aparcamiento de la base: uno que es más llano a media ladera y un sendero botánico de unos 2 kilómetros (con 119 metros de desnivel) que asciende directo a la cumbre. No hace falta ni que mencionemos cómo son las vistas del paisaje a medida que ganes altura, ¿verdad?