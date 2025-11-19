Hotel Port Alicante: rooftop y sabor Mediterráneo en la Playa de San Juan

La panorámica se vive en la planta 10, en el rooftop Boga Sky Bar, donde los platillos de autor se maridan con una coctelería viajera inspirada en Japón, Marruecos, Estados Unidos y Grecia, elaborada con ingredientes seleccionados y técnicas artesanales. Es ese tipo de azoteas donde el tiempo se estira sin darte cuenta: la luz del final del día cae sobre la Playa de San Juan, el ambiente se vuelve más íntimo y la brisa del Mediterráneo convierte cualquier conversación en algo más lento y agradable. Hay música suave, un ritmo tranquilo, donde cada sorbo acompaña la vista y cada plato sabe distinto con el paisaje de fondo. No hace falta mucho más: buena compañía, aire libre y un horizonte que actúa como telón de fondo perfecto para cerrar el día.