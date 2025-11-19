Hotel Port Alicante: rooftop y sabor Mediterráneo en la Playa de San Juan
A pocos pasos del mar, el Hotel Port Alicante combina diseño, gastronomía y planazo para cerrar el año
Alicante tiene algo especial en invierno: la luz baja suave, el mar sigue respirando con ritmo lento y la playa de San Juan mantiene esa energía tranquila que invita a quedarse un rato más. En este ambiente mediterráneo, Hotel Port Alicante City & Beach se convierte en una escapada perfecta para quienes buscan un cierre de año sin prisas, con gastronomía cuidada y espacios pensados para desconectar. Un hotel que combina confort contemporáneo, proximidad al mar y un ambiente relajado que funciona tanto para una noche especial como para un fin de semana de pausa. Todo a pocos minutos del centro, pero con alma de refugio costero.
No hace falta salir de Hotel Port Alicante City & Beach para sentirse de viaje: sus espacios de diseño contemporáneo y luminoso crean un refugio de calma en la Playa de San Juan (Alicante), a minutos del centro. Quien busca comodidad la encuentra en estancias con alojamiento y desayuno o media pensión, y en un buffet de productos de kilómetro 0 y presentaciones impecables que convierte cada servicio en un pequeño ritual.
ROOFTOP CON VISTAS Y COCTELERÍA VIAJERA
La panorámica se vive en la planta 10, en el rooftop Boga Sky Bar, donde los platillos de autor se maridan con una coctelería viajera inspirada en Japón, Marruecos, Estados Unidos y Grecia, elaborada con ingredientes seleccionados y técnicas artesanales. Es ese tipo de azoteas donde el tiempo se estira sin darte cuenta: la luz del final del día cae sobre la Playa de San Juan, el ambiente se vuelve más íntimo y la brisa del Mediterráneo convierte cualquier conversación en algo más lento y agradable. Hay música suave, un ritmo tranquilo, donde cada sorbo acompaña la vista y cada plato sabe distinto con el paisaje de fondo. No hace falta mucho más: buena compañía, aire libre y un horizonte que actúa como telón de fondo perfecto para cerrar el día.
MOLA FOOD TRUCKS: STREET FOOD QUE MOLA DE VERDAD
Olvídate del protocolo: en MOLA Food Trucks la norma es comer rico y pasar- lo bien. Aquí mandan las hamburgue- sas con efecto WOW —jugosas, creativas y con combos que cambian cada poco tiempo— y una carta rotativaq ue sorprende sin complicaciones. Pide, comparte, repite. Música, buen rollo, luces cálidas y ese punto vibrante y desenfadado que te hace quedarte un rato más. Seas huésped o vecino, este es el punto de encuentro para picar algo potente y seguir el plan con energía.
FIN DE AÑO JUNTO AL MEDITERRÁNEO
Port Alicante, en la Playa de San Juan, celebra la noche más especial en una de las zonas más deseadas de Alicante con buffet especial de gala, barra libre y DJ, pensado para quienes buscan ambiente festivo y variedad gastronómica. Para quienes llegan desde fuera, es una oportunidad de despedir el año cerca del mar, con un clima amable y el ambiente mediterráneo que caracteriza la zona en invierno. Y para los locales, un plan cómodo, cercano y con mucha personalidad para vivir una Nochevieja diferente.
Reserva ahora y celebra una Nochevieja única en porthotels.es
