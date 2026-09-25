La escapada perfecta de otoño para un fin de semana es la “Cappadocia española”: más de 2.000 casas-cueva en la roca desde la Edad Media y el mayor conjunto troglodítico vivo de Europa
El Barrio de las Cuevas constituye el principal atractivo de Guadix, un enclave declarado Conjunto Histórico-Artístico que combina las viviendas tradicionales con monumentos renacentistas, góticos y barrocos.
La evolución del ser humano desde el nomadismo primitivo hasta el trogloditismo sedentario y urbano representa una de las transformaciones culturales y de ingeniería más fascinantes de la historia, y las cuevas han sido refugio clave frente a climas extremos y posibles depredadores, un espacio que, aun temporal, no era alterado, sino cambiante según la situación y el tiempo.
Llegar, agotar los recursos, e irse. Pero ¿qué pasaba con aquellos que decían quedarse? Hace millones de años, la Hoya de Guadix, a escasos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Granada, era una gran cuenca endorreica, es decir, un antiguo lago que no contaba con salida al mar, donde se acumularon sedimentos arcillosos y grava procedente de las montañas circundantes, por la vertiente norte de Sierra Nevada, la Sierra de Baza y la Sierra de Huétor.
Parte de estos sedimentos, la “arcilla de Guadix”, funcionaban como un espacio clave: un material fácil de picar con herramientas manuales, pero endurecido con el aire y la luz, capaz de ser moldeado, pero sin riesgo de derrumbarse. Sin duda el refugio perfecto. De la misma manera que hititas, romanos y cristianos encontraron abrigo en el terreno volcánico de la Cappadocia turca, la población morisca halló cobijo en la roca de Guadix tras ser expulsada por los Reyes Católicos en 1489. La Reconquista fue el nacimiento masivo de estas “edificaciones” en piedra, bautizando un poblado troglodita a finales del siglo XV.
2.000 casas-cueva y una Fiesta de Interés Turístico Internacional
Con más de 2.000, la ciudad es considerada capital del trogloditismo europeo, por tener el núcleo urbano con la mayor concentración de viviendas de este estilo del continente. Declarada además Conjunto Histórico-Artístico, el pueblo recoge además, paradas indiscutibles que no deberás perderte en tu paso por Guadix, como la Catedral, la Alcazaba y la Iglesia de Santiago, además del Barrio de las Cuevas.
El espacio está ubicado en el Geoparque Mundial de la Unesco de Granada, siendo una de las puertas de entrada principales a este entorno natural único. En este contexto y si buscas las mejores vistas, acércate hasta el Mirador de la Magdalena o el Mirador del Padre Poveda, en ambos casos una impresionante panorámica sobre las chimeneas blancas con el fondo de los picos nevados de Sierra Nevada al fondo.
Patrimonio Civil y Militar
La visita por Guadix empieza con la Alcazaba Árabe, datada en el siglo XI. Una fortaleza palatina de la época zirí y almohade que domina la ciudad desde la parte más alta. Construida en una piedra roja llamada tapial, su recinto, monumental e impresionante, cuenta con dos sectores amurallados y varias torres rectangulares que le dan un aspecto imponente.
Siguiente parada, el teatro romano, del siglo I d.C. y descubierto hace casi 20 años, en el 2008, en una de las evidencias más importantes de la antigua Julia Gemella Acci, la ciudad romana de Hispania que se entonces se asentaba sobre este territorio, como parte de las provincias Tarraconense y, posteriormente, Cartaginense.
Seguimos con la Plaza de las Palomas o Plaza de la Constitución, un recinto porticado de estilo renacentista decorada con escudos de los Reyes Católicos y la Casa de Austria, la excusa perfecta para recorrer el pueblo y, de paso, acercarse hasta el Palacio de Peñaflor, la casa señorial de la familia Pérez de Barradas, destacada por su precioso balcón corrido de madera.
Fiesta de Interés Turístico Internacional
La tradición del Cascamorras (compartida con la vecina localidad de Baza), celebrada cada 9 de septiembre. Su origen se remonta al siglo XV, cuando se encontró la imagen de la Virgen de la Piedad en Baza y quiso llevársela a Guadix. La disputa se resolvió con un acuerdo: si un enviado de Guadix (el "Cascamorras") lograba llegar hasta el templo de la Virgen en Baza sin mancharse, podría recuperar la talla. Desde entonces, cada año un accitano encarna al personaje e intenta cumplir la misión, mientras miles de vecinos lo persiguen para cubrirlo por completo de pintura negra en una auténtica batalla.
Patrimonio Religioso
Guadix cuenta con tres ejemplos fantásticos de arquitectura religiosa en la región:
Santa Apostólica Catedral de la Encarnación (s. XVI-XVIII)
Una iglesia erigida sobre la antigua Mezquita Mayor, proyectada por Diego de Siloé y continuada por Vicente Acero, que mezcla estilos gótico, renacentista y barroco, con una fachada de piedra arenisca que recoge el ejemplo pefecto del barroco español.
Iglesia de Santiago (s. XVI)
Proyecto de nuevo de Siloé, hablamos de un referente del arte mudejar granadino, con su armadura de lazo y una preciosa fachada plateresca.
Iglesia y Convento de San Francisco
Su vista es inigualable: un impecable artesonado mudéjar y una vinculación fundamental con la historia barroca local.
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