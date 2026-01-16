Los 12 miradores más espectaculares de Paradores: un recorrido único para un año de vistas inolvidables

Hoy ese bello entorno invita a pasear y a disfrutarlo de forma pausada. El preludio perfecto para una buena comida en su acogedor restaurante, de inspiración marinera, que ofrece lo mejor de la gastronomía tradicional gallega, con mariscos y vinos que convierten cualquier cena en un brindis. Y hablando de brindis, en Navidad, existe plan extra: Vigo está a solo 35 km (unos 30 minutos en coche) y su alumbrado navideño se ha convertido en un espectáculo único, con millones de luces, un árbol gigante en Porta do Sol y un ambiente festivo que atrae visitantes de toda España. La combinación es perfecta: la tranquilidad marinera de Baiona y, muy cerca, el bullicio luminoso de Vigo. Un plan que gustará a todos.