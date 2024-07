9 destinos preciosos para viajar este verano: las recomendaciones del equipo de VIAJAR

Más allá de su encanto único, Braganza me tiene conquistada desde mi niñez. Hace años, cruzaba con mi familia cada verano el Parque Natural de Montesinho para llegar a una ciudad en la que comprar manteles, toallas y ropa de cama. Ahora bien, lo que nunca se me borrará de la mente es su exquisita gastronomía. En una casa de comidas (de la que ya no recuerdo el nombre) probé por primera vez el bacalao y mi amor por este pescado sigue intacto desde entonces.