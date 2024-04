Planea bien tus vacaciones de verano: los destinos menos calurosos

No es de extrañar que América del Sur y Central sean unos de los destinos preferidos de los viajeros a la hora de planificar sus vacaciones de verano. El paraíso no es solo una playa virgen de aguas cristalinas que bañan una arena blanca y fina. Es también lo que se conoce como el fin del mundo argentino, el archipiélago de Tierra de Fuego. Los detractores del calor no podrían imaginar un emplazamiento más impecable que la joya de la Patagonia, tanto en el flanco de Argentina como en el de Chile.