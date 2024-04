Ciudad del Cabo: un paseo por todos los secretos de África

Cuando uno se embarca en un safari, no hay que dejarse llevar por la obsesión de ver los Big Five —esto es: búfalo, elefante, león, leopardo y rinoceronte—. También puede admirar los Small Five —escarabajo rinoceronte, búfalo tejedor, hormiga león, tortuga leopardo y musaraña elefante—. E incluso a los Ugly Five —hiena, cigüeña marabú, buitre, jabalí y ñu—. Para disfrutar al completo del viaje conviene dejar atrás ideas preconcebidas y mostrase abierto a la sorpresa. Normalmente son los pequeños detalles los que nos cautivan. Es en el contraste, entre lo pequeño y lo grande, entre lo nuevo y lo antiguo, donde reside el encanto de Sudáfrica.