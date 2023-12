Los 20 destinos que todo viajero debería visitar en 2024

Este es un destino al que es mejor no viajar solo e ir acompañado de un guía. Sin embargo, no por ello se debe evitar un país que queda oculto tras la popularidad de su vecina, Nigeria, pero que poco le tiene que envidiar. Cuenta con algunos de los mejores parques naturales de la zona, así como paradisíacas playas casi desiertas. En 2024 presentarán su arte más contemporáneo al mundo con su primer pabellón en la Bienal de Venecia; aunque no olvidan sus tradiciones ancestrales. En enero, por ejemplo, se sigue celebrando el Festival del Vudú en Ouidah.