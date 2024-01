Así es Braganza, la Ávila portuguesa

Hace mucho, mucho tiempo (bueno, quizá no tanto) los viajeros más longevos, aquellos que vieron como España se adhería a la Unión Europea allá por 1986, cruzaban los poco más de 20 kilómetros que separan el noroeste de la península, a través del Parque Natural de Montesinho, para disfrutar de Braganza. No lo hacían, en su mayoría, para descubrir un enclave con muchos años de historia; tampoco porque les recordara a ciudades como Toledo o Ávila, con sus imponentes murallas… el principal atractivo turístico durante los 80 y 90 en Braganza no fue otro que la venta de productos para el hogar. Sábanas, toallas, y paños de calidad excepcional y a precios irrisorios cuando aun se pagaba en pesetas, dieron fama a este pueblo que muchos han apodado como la Ávila portuguesa.