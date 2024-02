Así se come en Portugal: mucho bacalao y los mejores pasteles de nata del mundo

Si nos dejamos guiar por los tópicos, siempre hay unos cuantos platos bastante reconocibles en cada país. Así, por ejemplo, si viajamos hasta Santo Domingo, no podemos dejar de probar el sanchocho o el mangú, mientras que si comemos en Etiopía, no usaremos cubiertos y la injera será la base de casi todos sus platos. Ahora bien, ¿sabemos qué se come en Portugal? Quizá sea porque compartimos frontera o latitud, pero lo cierto es que muchos de sus platos también están presentes en nuestra cocina. Ya verás como algunos los has probado en más de una ocasión.