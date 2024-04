La isla embrujada de Santander: todos los secretos de Isla Pedrosa

En su momento más fecundo, el hospital acogía a seiscientos enfermos de tuberculosis. Esto fue durante el siglo XX, en épocas donde estas dolencias atemorizaban al país entero. Cuando uno pasea sobre el suelo de la isla, sobre las hojas del suelo de la isla, y crepitan tus pasos conecta con los relatos de fenómenos paranormales que cuentan que sucedieron aquí. Voces que emergen de la oscuridad, risas infantiles, destellos fugaces. Todos los lugares donde hubo hospitales, muertes en condiciones extrañas y dolor y sufrimiento, quedan impregnados de ello, de esa esencia transmigratoria, de lo que fue, de lo que no pudo ser. Y quién asegura que alguno de estos enfermos no siga por la isla, buscando una respuesta, una cura, un consuelo. Quién asegura que no habitemos un mundo lleno de muchos mundos.