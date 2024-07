Estos son los objetos que más pierden los españoles cuando se van de viaje

A partir de aquí entramos en terreno peligroso, ya que un 37% de personas han perdido bolsos, mochilas y carteras. Sin embargo, hay casos en los que no son pérdidas: son robos. Si cuando te tocas el bolsillo y no notas la cartera te da un pequeño infarto, en otro país se te sale el pecho del corazón, puesto que no se puede viajar en avión sin la documentación necesaria. En caso de perder la documentación, se recomienda denunciar el robo o la pérdida y notificar al consulado o la embajada del país de origen en el extranjero.