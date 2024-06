El truco de la documentación en el aeropuerto: apréndetelo para tu próximo viaje

No hace falta que sea hora punta en los grandes aeropuertos de España para que el trasiego de pasajeros sea constante. Por ello, se hace imprescindible prestar especial atención a tus pertenencias y así evitar que algún amigo de lo ajeno te dé un gran disgusto. Y no solo está el riesgo de que alguien se apropie de tus cosas (de forma consciente, o no) sino que los despistes también están a la orden del día.