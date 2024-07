El Parador perfecto para unas vacaciones en familia: desde excursiones en caballo hasta rutas por la naturaleza

Durante el año es difícil pasar tiempo en familia: los niños se pasan el día en el colegio, los adultos arriba y abajo con el trabajo y las tareas de casa… En verano esto último no cambia, pero los niños no tienen clases, así que es un buen momento para pasar tiempo en familia. En España hay 98 paradores que son perfectos para desconectar y pasar un buen rato con los tuyos mientras disfrutas de los tesoros nacionales, pero te recomendamos uno en particular para vivir aventuras inolvidables con los de casa este verano.